Sportauto waar jaren aan gewerkt is gaat in vlammen op op weg naar keuring

Een sportauto waaraan zes jaar gewerkt was om deze op te knappen, is woensdag in vlammen op gegaan in Vinkel. Tijdens het rijden over de Rekken, vlak naast de A59, vatte de auto ineens vlam.

De bestuurder was met de auto onderweg naar de Rijksdienst Wegverkeer om deze te laten keuren toen het mis ging. De sportauto brandde volledig uit.

De bestuurder was na de autobrand heel emotioneel. De auto is total loss verklaard, deze is door een bergingsbedrijf meegenomen. De eigenaar van de auto noemt zich op Instagram car-YouTuber en pronkte daarop veelvuldig met zijn sportauto. Die is daarop onder meer te zien tijdens evenementen voor autosportliefhebbers.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

