Bij een crisis heb je in deze gemeenten een noodsteunpunt, proef van start

Wat doe je als de water- en elektriciteitsvoorzieningen uitvallen? De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) gaat in verschillende gemeentes noodsteunpunten inrichten waar inwoners in geval van een crisis terecht kunnen. De proef loopt tot het eind van het jaar. In Brabant worden in ieder geval in Tilburg, Roosendaal, Woensdrecht, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek noodsteunpunten ingericht.

Het vorige kabinet maakte al plannen voor een landelijk netwerk van noodsteunpunten, voor het geval een crisis uitbreekt. Deze moeten dienst doen in geval voorzieningen als water en elektriciteit wegvallen of er een crisissituatie uitbreekt.

Dit jaar wordt er een proef gehouden met deze noodsteunpunten in zeventig gemeenten in Nederland. In Brabant gaat het om Tilburg, Roosendaal, Woensdrecht, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek. In Brabant Noord worden nog gemeentes gezocht.

Fysieke locatie

Het noodsteunpunt is een fysieke locatie waar inwoners terecht kunnen als voorzieningen zijn uitgevallen. Daar kunnen ze in ieder geval belangrijke informatie krijgen.

De proef moet in 2027 leiden tot een advies aan het kabinet over hoe een landelijk netwerk van noodsteunpunten over het hele land kan worden uitgerold.