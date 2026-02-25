Medewerkers PI Vught leggen werk neer voor betere cao

Medewerkers van de PI Vught hebben woensdagmiddag even het werk neergelegd om actie te voeren voor een betere cao. Ze zijn het er niet mee eens dat zij als rijksambtenaren niets erbij krijgen in hun nieuwe cao. ‘Stop de nullijn!’ was dan ook de kreet die tijdens de bijeenkomst in de inrichting veel te horen was.

Geen extra salaris "Het werk in de PI wordt steeds zwaarder, maar we krijgen er geen geld bij", was de belangrijkste conclusie. "Mensen lopen nu al over naar functies in bijvoorbeeld de beveiliging. Dat wordt nog erger als we er niets bij krijgen", is de vrees.

De stemming onder alle medewerkers was – uiteraard – eensgezind: nul procent erbij dit jaar is onacceptabel. De tien sprekers, die kort of wat langer de collega’s toespraken, waren daar duidelijk over en hadden ook genoeg argumenten om hun eis om loonsverhoging kracht bij te zetten.

Een kleine honderd mensen hadden zich woensdagmiddag tijdens de lunchpauze verzameld in de kantine van de PI Vught. Behalve medewerkers van de gevangenis waren er ook zo’n twintig mensen van vier verschillende vakbonden en van andere gevangenissen in het land.

Alle 150.000 rijksambtenaren in Nederland krijgen dit jaar 0 procent loonsverhoging als het aan de minister van Binnenlandse Zaken ligt. Dat vinden de actievoerders gek, als je bedenkt dat de kosten van levensonderhoud wel stijgen, zo is te horen op de bijeenkomst. Pas volgend jaar heeft de minister een loonsverhoging van drie procent in gedachten.

Tijdens de pauze

De werkonderbreking werd gehouden tijdens de pauze van de medewerkers, en veel gedetineerden zullen er dan ook niets van hebben gemerkt. Voor een broodje en een drankje was gezorgd, en de tien sprekers volgden elkaar in rap tempo op.

De kreten van de sprekers werden steeds krachtiger en creatiever: "Gas erop!" klonk als eerste actiekreet. Daarna volgden: "We worden zelf ondermijnd in ons werk", "Anders gooien we de boel plat", "Zo wordt het een wereldbaan met een derde wereldsalaris" en "Minder Wim Saris (de hoogste baas van de Dienst Justitiële Inrichtingen, red.) en meer salaris!"

Het gejuich en gestamp werd bij elke opmerking luider, al kan de hoogste baas weinig aan het salaris veranderen. Daarvoor moeten de actievoerders toch echt bij de nieuwe minister Rijkaart zijn. De vorige cao is al bijna twee maanden verlopen en er is nog geen zicht op een nieuw akkoord.

Demonstratie in Den Haag

Met deze werkonderbreking, die in estafettevorm op allerlei werkplekken wordt gehouden, willen de vakbonden de medewerkers mobiliseren. Ze roepen medewerkers op om volgende week dinsdag massaal naar Den Haag te gaan om daar te demonstreren tegen de zogeheten 'nullijn'. "Schrijf je in, we hebben al zeker een bus vol", vertelt een van de vakbondsleden.

Na die demonstratie zal moeten blijken hoe het verder gaat met de eisen van de actievoerders. Als de minister niet thuisgeeft, zullen de acties harder en langer worden, zo werd tijdens de bijeenkomst geschetst. De acties zijn nu nog gemoedelijk en gaan in de PI Vught niet ten koste van bijvoorbeeld gedetineerden, maar dat kan wel anders worden als het overleg over een betere cao niet op gang komt. Dan kan er bijvoorbeeld echt gestaakt worden.

De bijeenkomst in de kantine van de PI Vught is na een half uur alweer voorbij. Dat de medewerkers behalve hart voor hun portemonnee ook hart voor hun werk hebben, is wel duidelijk. Dat blijkt ook uit het feit dat de piepers, die een paar keer massaal afgaan tijdens de bijeenkomst, natuurlijk meteen worden gecheckt. Werkonderbreking of niet: als er iets gebeurt, gaan ze meteen hun collega’s helpen als dat nodig is.