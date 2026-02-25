Gewonde vrouw ligt 2 uur in natuurgebied Breda, ambulance kon er niet komen

Een vrouw is woensdag gewond geraakt tijdens een wandeling in een natuurgebied in Breda. Mogelijk heeft ze iets gebroken. Wat haar precies is overkomen, is niet duidelijk.

Een ambulance kon het gebied niet bereiken, daarom kwam de brandweer met een terreinwagen. Die reed zich echter vast. Daarop liet de brandweer een tweede voertuig komen. Daarmee kon de vrouw uiteindelijk naar de ambulance worden gebracht. Vervolgens is ze naar een ziekenhuis gebracht.

De vrouw zou bijna twee uur in het natuurgebied hebben gelegen. Wel was een groot deel van de tijd een ambulanceverpleegkundige en de politie bij haar.