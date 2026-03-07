Amanda maakte onmogelijke reis naar Costa Rica en nam daarna een tattoo

Amanda Blom (33) uit Eindhoven heeft een passie voor natuurfotografie. Deze hobby kwam haar duur te staan, toen ze tijdens een fotoshoot werd gebeten door een teek. Ze kreeg de ziekte van Lyme. Toch maakte ze vorig jaar haar droomreis naar Costa Rica, waar ze een bijzondere kolibrie fotografeerde. Deze vogel staat nu op haar arm.

In oktober 2021 kwam Amanda extreem vermoeid thuis te zitten. "Ik kon helemaal niets meer", vertelt ze. Acht maanden eerder werd ze door een teek gebeten tijdens een fotoshoot in het bos in Bergeijk. Ze bleek hierdoor de chronische ziekte van Lyme te hebben. "Ik ben nooit fit en elke dag extreem vermoeid. Ik slaap veel, maar heb nooit het gevoel dat ik heb geslapen." De Eindhovense beschrijft haar leven als 'vrij saai'. "Ik zit voornamelijk thuis. De drempel om de deur uit te gaan is hoog. Soms ga ik wel naar buiten, bijvoorbeeld naar de dierentuin om foto’s te maken. Daar moet ik dagen van bijkomen. Maar af en toe moet je er gewoon even uit, anders word je gek. Die mentale strijd is heel zwaar."

Eindelijk weer genieten in Costa Rica

Amanda droomde jaren van een verre reis naar een land met mooie natuur, waar ze goede foto's zou kunnen maken. Door haar ziekte kwam dat er niet van, maar ze kon het idee niet uit haar hoofd zetten. "Toen mijn re-integratieproces stopte, dacht ik: is dit nu mijn leven? Moet ik nu maar thuis depressief gaan zitten zijn?"

Ze vond een reisorganisatie die groepsreizen aanbood, gericht op natuurfotografie. Het dagprogramma leek rustig en een reisleider vertelde haar dat het tempo laag zou liggen, dat er genoeg rustmomenten zouden zijn en dat er weinig gewandeld zou worden. Amanda ging ervoor. De reis was moeilijker dan verwacht. "We waren vaak toch heel de dag weg en er waren veel lange reisdagen. Ik kon dan dus niet even naar mijn kamer gaan. Dat was heel zwaar." Toch kijkt Amanda terug op een fantastische reis. "Ik bleef mezelf vertellen dat ik de tijd van mijn leven moest hebben en achteraf wel bij zou komen. De natuur en vogels waren zó mooi. Ik krijg nooit ergens energie van, maar dit gaf me mentaal echt een boost. Tijdens deze reis kon ik voor het eerst in jaren weer genieten."

Amanda's tattoo (eigen foto)

Kolibrie tattoo

Voor haar reis had Amanda één grote wens: een Irazu-kolibrie zien. Dit is een unieke gekleurde vogel die alleen in het hooggebergte leeft. De wens kwam uit. Aan het einde van de reis kwam ze twee van deze kolibries tegen in een struik. Amanda was nooit fan van tattoos, maar heeft de bijzondere vogel toch op haar arm vereeuwigd. "De kolibrie heeft me erg geïnspireerd. Het is de enige vogel die achteruit kan vliegen en daarmee het onmogelijke mogelijk maakt. Zo voelde de reis voor mij ook." De tattoo geeft Amanda kracht. "Als ik ernaar kijk, denk ik terug aan Costa Rica. Ik ben zo trots dat ik die reis heb kunnen maken. De tattoo is zo gezet dat de kolibrie me aankijkt en naar me schreeuwt dat ik elke dag de strijd aan moet gaan."

De bijzondere kolibrie die Amanda fotografeerde in Costa Rica (foto: Amanda Blom Photography).

