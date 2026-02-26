Kevin (25) is eigen lokale politieke partij gestart: 'Komt veel bij kijken'

De gemeente Meierijstad heeft een nieuwe speler op het politieke toneel. De 25-jarige Kevin Rooijackers uit Keldonk is voor deze gemeenteraadsverkiezingen zijn eigen lokale politiek partij gestart. De lijsttrekker van de eenmanspartij kwam erachter dat het vrij gemakkelijk is om een partij aan te melden, maar dat je niet zomaar een plekje in de gemeenteraad kunt bemachtigen. "Dat is behoorlijk wat werk."

Het zijn drukke tijden voor Kevin. Dagelijks besteedt hij uren achter zijn laptop aan de keukentafel. "Ik woon nog bij mijn ouders. Vanuit daar doe ik al het werk wat ik moet doen voor de verkiezingen", vertelt hij. Zo'n drie jaar geleden begon het al te kriebelen. "Als je naar de politiek kijkt en je wil verandering zien, dan moet je er iets mee gaan doen. Nu is het daadwerkelijk concreet geworden." De afgestudeerd plantenwetenschapper maakte zijn ambities kenbaar bij een aantal mensen die zich al inzetten voor de lokale politiek. "Ik vroeg me af of je jezelf zomaar kunt aansluiten in de politiek. Dat bleek zo te zijn. Eind oktober werd ik gevraagd of ik op een lijst van een lokale partij wilde staan. Alleen kon ik me niet helemaal vinden in de visie. Zodoende ben ik een partij voor mezelf begonnen. Daarna is het in vogelvlucht gegaan."

"Heb mijn werk opgezegd, zodat ik mezelf nu even helemaal kan focussen op de laatste dingen."

Aan gemeenteraadsverkiezingen kunnen verschillende partijen meedoen, variërend van lokale groepen tot aftakkingen van landelijke of provinciale partijen. Om onder een bepaalde naam aan verkiezingen te kunnen meedoen, moeten zowel nieuwe als bestaande partijen zich aanmelden bij de gemeente.

Partijen die een landelijke of provinciale naam gebruiken moeten een machtiging van het bestuur van die partij hebben dat ze de naam mogen gebruiken. Partijen die dit niet doen en een eigen naam willen, volgen een andere weg. "Dan hebben we de statuten die je laat opmaken bij de notaris én een uittreksel van de kamer van koophandel nodig", vertelt Carola Govers, projectleider van de verkiezingen voor de gemeente Meierijstad. Partij zonder naam

"En dan kun je meedoen zonder naam boven je partij", vult ze aan. Er staat dan alleen een nummer op het stembiljet, geen partijnaam. "Dan hoef je geen naam te laten registreren en hoef je alleen maar op de dag van de kandidaatstelling een kandidatenlijst te overleggen." Dit laatste moeten overigens alle deelnemende partijen voor de verkiezingen doen. Het laten registreren van de aanduiding bij de gemeente kost 112,50 euro en het inleveren van een kandidatenlijst 225 euro. "Dat ben je niet kwijt, want het is een waarborgsom. Het bedrag voor de registratie van de aanduiding krijg je terug als je een geldige kandidatenlijst inlevert. De andere krijg je terug als je 75 procent van de kiesdrempel haalt."

Wat is een kiesdrempel?

Een kiesdrempel is het minimale aantal stemmen dat een politieke partij moet behalen om om één of meer zetels in een gemeenteraad te krijgen. In Meierijstad waren er in 2022 tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad 66.965 kiesgerechtigden. De opkomst was 32.135 (48,16%). Deze stemmen moeten worden verdeeld over de 37 zetels die deze gemeente heeft. Dat betekent dat een partij minimaal 869 stemmen nodig heeft voor een zetel. Om de waarborgsom van 225 euro voor de kandidatenlijst terug te krijgen, moet een partij 75 procent van de kiesdrempel halen. Dat waren in 2022 dus 652 stemmen.

De partij van Kevin heeft geen naam én buiten de fractievoorzitter zelf niemand anders op de lijst. De formaliteiten bij de gemeente waren dus als snel achter de rug. Al begint dan pas het grote werk, namelijk de inhoud en campagne. "Ik ben er twee tot drie uur per dag mee bezig. Heb mijn werk opgezegd, zodat ik mezelf nu even helemaal kan focussen op de laatste dingen." "Het beginnen van een partij in je eentje is behoorlijk wat werk", vult hij aan. "Je moet je verkiezingsprogramma schrijven, nadenken over hoe je campagne wil voeren, opzetten van een eigen website en social media, een logo bedenken en een verkiezingsposter aandienen." Inmiddels zit het meeste werk erop en kan Kevin gaan nadenken over de campagne. "Ik ben van het persoonlijke contact, dus ga ik waarschijnlijk van deur tot deur mijn verhaal verspreiden", vertelt hij al denkend aan de keukentafel. "Ik heb er zin in, maar ben ook wel een beetje zenuwachtig. Het begint nu wel te leven."