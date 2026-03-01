Voormalige bioscoop in Geertruidenberg te koop: 'We waren op slag verliefd'

In het historische centrum van Geertruidenberg staat een voormalige bioscoop te koop. Het pand aan de Brandestraat is omgebouwd tot woning, maar het filmverleden is nog altijd zichtbaar. Verkoper Evert woont er momenteel met zijn gezin. "Het was gewoon zo uniek en karakteristiek dat we er direct voor vielen."

Evert en zijn vrouw Margot hadden al langer de wens om in een bijzonder pand te wonen. "Dat was een soort droom. Zo’n oud, historisch gebouw dat is omgetoverd tot woning, leek ons fantastisch. Toen we dit zagen, waren we eigenlijk op slag verliefd. Niet omdat het per se een bioscoop was, maar vooral door de uitstraling en de sfeer van het pand."

Voormalig ticketloket De bioscoop werd in 2007 verbouwd tot woonhuis, maar wie goed kijkt, ziet het verleden nog duidelijk terug. "De entree is nog intact, net als de voorgevel. Er hangen nog originele projectoren en je ziet waar vroeger de doorgang naar de kleine zaal zat, die is nu dichtgemetseld. Ook het oude ticketloket is er nog. Waar je vroeger kaartjes kocht, zit nu het toilet."

Romantisch karakter Dat karakter valt bezoekers meteen op. "Mensen zeggen vaak dat dit het meest romantische huis is waar ze ooit zijn geweest", vertelt Evert. "Dat zit in de sfeer en de warmte. Je kunt op zoveel verschillende plekken zitten: met vrienden in de voormalige bioscoop, in de binnentuin of aan de bar in de woonkamer. Overal creëer je weer een andere setting en beleving."

Hoewel Evert inmiddels gewend is aan de omvang van het huis, blijft het karakter indruk maken. "We kwamen uit een jaren 30-woning van honderd vierkante meter. Binnen een week waren we gewend aan de ruimte, maar het karakter blijft je elke dag verrassen. Zeker nu we weten dat we weggaan, lopen we hier soms echt met verwondering rond. Het voelt als een voorrecht om hier te wonen."

Levendige herinnering

De woning heeft een woonoppervlakte van 341 vierkante meter en staat te koop voor € 985.000 kosten koper. Er zijn drie slaapkamers, twee badkamers, meerdere buitenruimtes en een grote multifunctionele ruimte aan de voorzijde. Die wordt nu gebruikt als fotostudio en vergaderlocatie. "Dat loopt echt als een trein. Het is een pand om te delen, ook zakelijk. Mensen zijn altijd overdonderd als ze binnenkomen."

Dat gevoel herkent ook de omgeving. "Iedereen uit Geertruidenberg kent dit pand. Mensen zeggen vaak: 'Ik ben hier ooit naar de film geweest.' Die herinnering leeft hier echt nog."

Naar de grote stad

Evert en zijn gezin vertrekken naar de grote stad. "Vooral vanwege onze kinderen. Maar wat ik het meest ga missen? De romantiek. Maar ook mijn slaapkamer en het grote bad."