Dominator weert dj's na beschuldigen seksueel wangedrag

Het festival Dominator heeft de dj’s Hades en Carv van het programma gehaald van de editie van dit jaar op het E3 Strand in Eersel. Op sociale media worden de dj’s beschuldigd van seksueel wangedrag.

Naast Hades en Carv worden ook dj’s als Shlømo, Basswell, Fantasm en Odymel, grote namen in de hardtechno, geweerd van verschillende Europese dance- en popfestivals. De artiesten werden vorige week op sociale media beschuldigd van seksuele avances naar minderjarigen, aanranding, het ongevraagd opsturen van dickpics en het bedriegen van hun gezin, schrijft de NOS. Die beschuldigingen kwamen van een voormalig boeker van deze artiesten, die werkte bij Steer Management, een agentschap dat de artiesten vertegenwoordigde. Hij deelde screenshots van privégesprekken van de dj’s met fans waarin ze over de schreef zouden gaan, en berichten waarin slachtoffers hun verhaal met deze boeker deelden.

Geen aangiftes

Hoewel er, voor zover bekend, nog geen politieonderzoek is gestart of aangifte is gedaan tegen deze artiesten, zijn de gevolgen in de dancewereld al voelbaar: een aantal collega-dj’s heeft de banden met het agentschap verbroken uit woede over de gebeurtenissen en festivaloptredens van de dj’s zijn door organisatoren geannuleerd. Respect binnen de hardcore

Dominator (50.000 bezoekers) laat op sociale media weten dat de dj’s Hades en Carv niet meer welkom zijn als gevolg van de beschuldigingen. Het festival zegt te staan voor ‘eenheid en respect binnen de hardcore’, en het optreden van de dj’s zou ‘de balans verstoren’.

