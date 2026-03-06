Supertalent wil dansen bij wereldtoppers: 'Beyoncé, Bruno Mars of Rihanna'

Dansen zit in het bloed van Bobbi Eveleens. De 17-jarige Osse is zo goed dat ze op 7 maart mag deelnemen aan het grootste internationale hiphopdansevenement ter wereld: Juste Debout. Ook na de wedstrijd in Parijs legt ze de lat hoog voor zichzelf. "Ik wil later optreden met de bekendste artiesten."

Bobbi was pas twee jaar toen ze haar eerste balletpakje aantrok. Zo’n vijf jaar later koos ze voor hiphop, waarbij ze op 10-jarige leeftijd wereldkampioen werd samen met Senna Wijnbergen. Met hiphop, maar ook met de stijl locking, bleef ze de jaren daarna meedraaien in de wereldtop. Een van de hoogtepunten in haar carrière is de kwalificatie voor de wereldfinale van Juste Debout op 7 en 8 maart in Parijs. Met haar partner Daley Monte (18) won ze onlangs de voorronde in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

"Dat we in zo’n grote finale mogen staan, is heel vet. We dansen in een basketbalstadion en dat zal helemaal vol zitten met publiek", zegt de Osse scholiere. "In totaal nemen zestien duo’s het tegen elkaar op in een knock-outsysteem. De loting is nog niet bekend, maar we willen sowieso de top acht halen. En het liefst gaan we natuurlijk voor de winst."

Locking is een dansvorm met snelle bewegingen waarbij de danser af en toe 'bevriest'. "Het is een hele vrolijke dansstijl en er is interactie met het publiek. Vaak zie je het bij shows en op televisie."

Bij de wedstrijd, waarbij rondes telkens één minuut duren, komt het gedeeltelijk aan op improvisatie. "Het is freestyle, dus je doet wat er in je opkomt. Maar er zijn ook stukken die je samen met je partner vooraf hebt bedacht. Met die combinatie moet je proberen de jury te overtuigen."

Het succes komt haar niet aanwaaien. Vrijwel iedere dag is Bobbi met haar sport bezig. Naast wedstrijden in het buitenland traint ze minimaal vier dagen per week in Rotterdam of Amsterdam. "Bij de trainingen is conditie onder andere heel belangrijk. Vaak moet je meerdere rondes van één minuut dansen, dan is verzwakken geen optie. Verder werk ik bij locking bijvoorbeeld aan nieuwe technieken of trucs. Mijn trainers zijn wereldwijd bekend en weten me altijd te inspireren."

De finale in Parijs is haar belangrijkste doel op korte termijn. Voor de toekomst is Bobbi ook ambitieus. "Het liefst wil ik, als ik mijn school in 2027 heb afgerond, naar Amerika. Daar wil ik voor mijn droom gaan: optreden met artiesten en de wereld rondreizen. Eigenlijk zijn alle audities in Amerika, dus daar moet ik zijn. Bij wie ik het liefst wil dansen? Beyoncé, Bruno Mars of Rihanna, het maakt me niets uit."