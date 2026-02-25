Duran Duran naar Spoorpark LIVE in Tilburg

Duran Duran-fans opgelet: de newwaveband treedt op maandag 22 juni op bij Spoorpark LIVE in Tilburg. De kaartverkoop voor het optreden van de Britse band in het Tilburgse Spoorpark start op 6 maart om tien uur 's ochtends.

De band brak in de jaren tachtig door en is bekend van hits als The Reflex, Girls on Film en Ordinary World. Duran Duran komt alleen voor deze show naar ons land.

De Britten gaven vorig jaar op 11 juni ook een concert in de Ziggo Dome. Dat was het eerste concert van Duran Duran in Nederland in zeventien jaar. Het Tilburgse concert wordt de derde show van frontman Simon Le Bon en band in achttien jaar tijd in Nederland.

Eerder werd bekend dat ook Oscar and the Wolf, S10, Anouk en Clouseau in de laatste week van juni een optreden geven bij Spoorpark LIVE. De organisatie meldt binnenkort wie er nog meer optreedt tijdens de evenementenreeks.