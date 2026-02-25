Kinderwagen en autosleutels gejat bij zwembad in Hapert: 'Kon wel huilen'

Een avondje naar het zwembad is voor Naomi de Brouwer (28) uit Dongen uitgelopen op een deceptie. Toen ze zondag na het zwemmen bij Het Vennenbos terug naar huis wilde gaan, zag ze dat haar gloednieuwe kinderwagen plotseling weg was. Mét haar autosleutels erin.

Een vriendin van Naomi verbleef op het vakantiepark. Zij ging er afgelopen weekend met haar twee kinderen als verrassing naartoe om te zwemmen. "Ik zette mijn kinderwagen bij de buggystalling, maar toen ik twee uur later wilde vertrekken, was mijn kinderwagen weg." "Dat meen je niet", dacht de moeder van twee dochters (2 en 3 jaar). Ze raakte in paniek, omdat haar jongste kind nog afhankelijk is van de kinderwagen. "Ik heb hem voor haar heel dringend nodig. Ik kon op dat moment wel huilen. Ik dacht: waarom gebeurt mij dit nou?"

"Ik kon niet anders."

Ze vindt het extra zuur, omdat ze momenteel alle eindjes aan elkaar moet knopen. "Daarom was ik zo blij dat ik hem twee dagen daarvoor van mijn moeder gekregen had." Ook haar autosleutels, met daaraan haar huissleutel en de huissleutels van haar moeder en vriendin, zaten erin. Die was ze vergeten eruit te halen.

Toch ging de knop snel om. "Ik kon het niet veranderen." Die avond bleef ze met haar dochters bij haar vriendin op het park slapen, maar alle spullen van de kinderen lagen nog in de auto, waar ze niet in kon. "Ik heb beddengoed van het park te leen gekregen en van mijn vriendin luiers en flessen. Ik kon niet anders."

De kinderwagen die gestolen is (foto: Naomi de Brouwer).

"Ik heb ze om kwart voor twaalf nog opgehaald."

Ondertussen zocht haar moeder thuis naar Naomi's reserveautosleutel, maar die bleek daar niet te liggen. Ze overwoog haar auto weg te laten slepen, totdat bleek dat de reservesleutels bij haar opa lagen. "Ik heb ze om kwart voor twaalf nog opgehaald en de auto in het park neergezet. Dat mocht eigenlijk niet, maar zo stond de auto veilig voor het geval ze terugkwamen en mijn auto wilden stelen." Naomi kon de volgende dag ook haar huis weer in, omdat haar beste vriendin een huissleutel van haar had. De Dongense moest alle sleutels laten bijmaken. Dat kostte haar 60 euro. Het blokkeren van de autosleutels kostte 150 euro. De kinderwagen zelf kostte 200 euro. "Vooral dat vind ik heel zuur." Een nieuwe kopen gaat niet zomaar, daarom leent ze er tijdelijk een van haar vriendin. "Maar die kan ik ook niet oneindig lenen."

"Ik kan niet zomaar een nieuwe halen."