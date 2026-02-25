Van de Donk traint voor het eerst met Oranje voor WK-kwalificatieduels

Daniëlle van de Donk is na zeven maanden terug bij het Nederlands elftal. De 34-jarige middenvelder uit Valkenswaard trainde woensdag in Zeist voor het eerst weer mee bij Oranje sinds het EK voetbal in Zwitserland van vorig jaar.

Lang getwijfeld over toekomst als international Van de Donk heeft lang getwijfeld over haar toekomst als international, maar heeft uiteindelijk toch besloten door te gaan. Die twijfels kwamen vooral door haar blessureleed van het afgelopen halfjaar. "Het vuurtje is nooit uit geweest. Ik twijfelde alleen of ik het nog wel kon, omdat ik heel veel pijn had. Dat maakte het mentaal op een gegeven moment ook wel zwaar", zei de 171-voudig international van Oranje tijdens een persconferentie in Zeist.

De Brabantse stond vanwege een knieblessure lang buitenspel. Van de Donk maakte pas in januari haar debuut voor haar nieuwe club London City Lionesses, waarvoor ze afgelopen maandag nog trefzeker was.

Bondscoach Arjan Veurink stelde als voorwaarde aan de terugkeer van Van de Donk dat ze door wil tot het WK van volgend jaar zomer in Brazilië. "Voor mij staat die deur open. Ik ben hartstikke blij om weer terug te zijn. We gaan ervoor", aldus de middenveldster van de London City Lionesses.

Van de Donk heeft de afgelopen jaren regelmatig gezegd dat het EK van vorig jaar haar laatste eindtoernooi zou zijn. "Ik dacht dat dat een mooi toernooi zou zijn om te stoppen, maar dat was het niet omdat we niet ver kwamen."

Twee kwalificatieduels

Van de Donk bereidt zich met het Nederlands elftal voor op twee WK-kwalificatiewedstrijden. Oranje speelt op 3 maart eerst het uitduel met Polen (3 maart) en speelt op 7 maart een thuiswedstrijd tegen Ierland.

Het WK voetbal vindt in 2027 plaats en wordt in Brazilië gehouden. Van de Donk en Oranje kwamen op het voorbije EK niet door de groepsfase heen.