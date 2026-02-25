Navigatie overslaan

Vrouw gewond nadat ze uit haar scootmobiel valt in Breda

Vandaag om 16:28 • Aangepast vandaag om 16:46
De vrouw viel uit haar scootmobiel (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een vrouw is woensdag met haar scootmobiel gevallen in de Schorsmolenstraat in Breda. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance.

De vrouw viel uit de scootmobiel op de grond toen ze van een stoep afreed. Meerdere omstanders zagen het gebeuren en schoten te hulp. Ambulance en politie waren snel ter plaatse om de vrouw te helpen en naar het ziekenhuis te brengen.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink
