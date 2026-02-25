Vuurwerk op dak van gebouw in Tilburg: politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van een brandstichting bij een gebouw aan de Sibeliusstraat in Tilburg op nieuwjaarsnacht. Net voor middernacht werd daar vuurwerk op het dak gegooid, maar er is nog geen verdachte aangehouden.

Toen de politie op 31 december 2025 bij het gebouw aankwam, kwamen er al flinke vlammen uit het dak. De brandweer kon niet voorkomen dat er schade van naar schatting een miljoen euro ontstond.

De politie beschikt over camerabeelden en verklaringen van getuigen, maar de dader wordt nog gezocht. "We denken echter dat er voldoende mensen zijn die hebben gezien dat er vuurwerk werd gegooid, maar ook door wie. Wij komen dan ook graag met die mensen in contact om dit onderzoek verder te helpen."

De gemeente Tilburg laat weten dat het herstel van het wijkgebouw nog een paar maanden zal duren.