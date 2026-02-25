Navigatie overslaan

GGzE doet na 4 maanden melding van mogelijk datalek

Vandaag om 18:04 • Aangepast vandaag om 18:18
Het hoofdgebouw van de GGz in Eindhoven (foto: Studio040).
Vier maanden na een inbraak heeft GGzE melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een mogelijk datalek. In het gebouw aan de Boschdijk in Eindhoven waar werd ingebroken, stonden kasten met privacygevoelige informatie.

Om wat voor informatie het precies gaat, is niet duidelijk. Wel is bekend dat de gegevens afkomstig zijn van het voormalige Centrum Autisme van GGzE, meldt Studio040.

"Er zijn geen signalen dat de informatie is ingezien of meegenomen. We achten het ook niet aannemelijk dat dit is gebeurd, omdat de inbraak gericht was op de noodstroomvoorziening van het pand", zo meldt de GGzE.

Gegevens op andere plek opgeslagen
Toch is besloten melding te maken van een mogelijk datalek. Naast de Autoriteit Persoonsgegevens zijn ook de betrokken cliënten geïnformeerd.

GGzE laat weten dat de gegevens na de inbraak op een andere locatie zijn opgeslagen.

