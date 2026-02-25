GGzE doet na 4 maanden melding van mogelijk datalek

Vier maanden na een inbraak heeft GGzE melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een mogelijk datalek. In het gebouw aan de Boschdijk in Eindhoven waar werd ingebroken, stonden kasten met privacygevoelige informatie.

Om wat voor informatie het precies gaat, is niet duidelijk. Wel is bekend dat de gegevens afkomstig zijn van het voormalige Centrum Autisme van GGzE, meldt Studio040.



"Er zijn geen signalen dat de informatie is ingezien of meegenomen. We achten het ook niet aannemelijk dat dit is gebeurd, omdat de inbraak gericht was op de noodstroomvoorziening van het pand", zo meldt de GGzE.