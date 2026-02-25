Dieven stelen bronzen kunstwerk van 16.000 euro in Eersel
Een brutale kunstroof in het buitengebied van Eersel: het bronzen beeld JOLIG van de Eindhovense kunstenaar Marti de Greef is meegenomen van het terrein van galerie Persoon. Het kunstwerk, met een verkoopwaarde van 16.000 euro, stond nog maar een half jaar buiten. De vrees is dat het inmiddels is omgesmolten voor een schrale 250 euro aan metaalwaarde.
Het beeld stond op een sokkel op het buitenterrein van domein Ooglust, waar galerie Persoon is gevestigd. Maandagochtend rond acht uur werd de diefstal ontdekt door de eigenaar van het terrein. De sokkel stond er nog, maar het bronzen beeld was eruit gehaald.
“Als iemand het echt mooi vindt en het in zijn tuin wil zetten, dan neem je de sokkel toch ook mee”, zegt galeriehoudster Noortje van de Ven in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. “Nu is alleen het brons meegenomen. Dat doet vermoeden dat het om het materiaal te doen was.”
Gesigneerd en genummerd
JOLIG is een gesigneerd en genummerd werk van De Greef. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om het door te verkopen aan een galerie. “Je kunt het niet zomaar verkopen via de normale weg." Ze is bang dat het wordt omgesmolten, of dat het misschien zelfs al is gebeurd.
Het beeld stelde een gestileerde vrouwenfiguur voor: zittend op de billen, met twee benen in de lucht. Een opvallend werk dat niet zo makkelijk en ongemerkt meegenomen kan worden. “Je moet het echt in een busje of op een aanhanger meenemen. Dat valt op, zou je denken.”
Geen camerabeelden
Op het buitenterrein hingen geen camera’s. Binnen in het pand wel, maar het terrein is groot en juist op de plek van het beeld ontbrak camerabewaking. In de directe omgeving is weinig zicht: het domein ligt in het buitengebied, vlak bij de snelweg. “Ze kunnen zo richting België of Duitsland zijn gereden.”
De politie heeft aangifte opgenomen. Ook zijn smelterijen en metaalrecyclebedrijven geïnformeerd met het verzoek alert te zijn als het brons wordt aangeboden.
Weinig hoop op terugkeer
Van de Ven heeft weinig hoop dat het kunstwerk nog terugkomt. “Er is aangifte gedaan, maar het is natuurlijk heel lastig als je geen aanknopingspunt hebt."
Ze baalt er enorm van dat voor een paar honderd euro wordt een kunstwerk van 16.000 euro waarschijnlijk wordt vernietigd.
Inmiddels worden er camera’s geplaatst op het terrein. “Nu wel, maar te laat."