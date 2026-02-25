Dieven stelen bronzen kunstwerk van 16.000 euro in Eersel

Een brutale kunstroof in het buitengebied van Eersel: het bronzen beeld JOLIG van de Eindhovense kunstenaar Marti de Greef is meegenomen van het terrein van galerie Persoon. Het kunstwerk, met een verkoopwaarde van 16.000 euro, stond nog maar een half jaar buiten. De vrees is dat het inmiddels is omgesmolten voor een schrale 250 euro aan metaalwaarde.

Het beeld stond op een sokkel op het buitenterrein van domein Ooglust, waar galerie Persoon is gevestigd. Maandagochtend rond acht uur werd de diefstal ontdekt door de eigenaar van het terrein. De sokkel stond er nog, maar het bronzen beeld was eruit gehaald. “Als iemand het echt mooi vindt en het in zijn tuin wil zetten, dan neem je de sokkel toch ook mee”, zegt galeriehoudster Noortje van de Ven in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. “Nu is alleen het brons meegenomen. Dat doet vermoeden dat het om het materiaal te doen was.” Gesigneerd en genummerd

JOLIG is een gesigneerd en genummerd werk van De Greef. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om het door te verkopen aan een galerie. “Je kunt het niet zomaar verkopen via de normale weg." Ze is bang dat het wordt omgesmolten, of dat het misschien zelfs al is gebeurd.