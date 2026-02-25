Warmste 25 februari ooit gemeten: recordtemperatuur in Eindhoven

Stralende zon en temperaturen die richting de 20 graden gingen: deze 25 februari is officieel de warmste ooit gemeten. In Eindhoven liep het kwik op tot 19,8 graden, goed voor een landelijk record.

“Dit is de warmste 25 februari ooit gemeten,” zegt weerman Jeroen Elferink van Weerplaza in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. “Met 19,8 graden in Eindhoven zitten we echt tegen de 20 graden aan. Dat is uitzonderlijk voor eind februari.”

Gedeelde landelijke koppositie

Met die temperatuur deelt Eindhoven de landelijke koppositie met Maastricht, waar het eveneens 19,8 graden werd. In de rest van de provincie kwam de temperatuur ruim boven de 18 graden uit. “In heel de provincie is het vandaag bijzonder zacht,” aldus Elferink. “Dit zijn temperaturen die je normaal pas later in het voorjaar ziet.”

Ook in de avond en nacht blijft het ongewoon mild. “Het blijft droog en eerst helder,” legde de weerman uit. “Later in de nacht trekken er wat wolkenvelden over, maar de temperatuur zakt pas tegen het einde van de nacht naar zo’n 9 graden. Dat zijn eigenlijk normale middagtemperaturen voor deze tijd van het jaar.”

'Het blijft aan de zachte kant'

Donderdag wordt het opnieuw zacht, al worden de extremen van woensdag niet gehaald. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt naar 15 tot 17 graden.

Later op de dag neemt de bewolking toe en trekt de westenwind aan. “Het blijft aan de zachte kant,” zegt Elferink. “Maar zo extreem als vandaag wordt het niet.”