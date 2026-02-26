Overtreders op de bon geslingerd: ruim tachtig boetes door verkeerscontrole

Agenten in Son en Breugel hebben woensdagmiddag en -avond in een paar uur tijd 83 boetes uitgeschreven bij een verkeerscontrole. Agenten kregen allerlei overtredingen op de korrel: van loszittende accu's tot personen die reden onder invloed en zonder rijbewijs.

De controle vond tussen twee uur in de middag en acht uur 's avonds plaats in het dorp. Ruim 120 voertuigen werden door agenten op de motor van de weg gehaald en naar de parkeerplaats van de brandweerkazerne aan de Rooijseweg geleid. Niet alleen auto's werden eruit gepikt, ook bestelbussen en wagens met een aanhanger waren de klos.

Kapotte wagens

Agenten kwamen een bont palet aan diverse overtredingen tegen. Zo reden er mensen met kapotte uitlaten, lichten die niet goed werkten en losse accu's onder de motorkap.

Ook had een aantal bestuurders met een aanhanger hun zaken niet goed op orde. Zo reden ze met losse lading, niet werkende remlichten of zat de trailer niet goed vast aan het voertuig.

Te snel en onder invloed

Verder kwamen agenten een persoon tegen die veel te snel voorbijreed, wiens rijbewijs dan ook is ingevorderd. Daarnaast reden er ook bestuurders zonder geldig rijbewijs en onder invloed.

"Het viel op dat er met name mensen woonachtig buiten Son en Breugel de controleplaats op werden geleid," constateert de wijkagent woensdagavond op sociale media. "Deze controles zullen vaker plaatsvinden." En zo eindigde een zonnige dag voor ruim tachtig bestuurders toch iets minder stralend.