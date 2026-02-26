Man (24) scheurt over snelweg terwijl hij een joint rookt

De politie heeft woensdagmiddag een 24-jarige man aangehouden in Best. De man werd gespot toen hij met hoge snelheid een agent voorbij raasde op de A2 terwijl hij achter het stuur een joint rookte. Hij was op dat moment niet aan het werk. Even later werd hij ingerekend.

De graafmachine op de aanhanger leek vanaf een afstandje niet goed vast te staan. Maar ook meent de agent te zien dat de man achter het stuur een joint rookt terwijl hij richting het zuiden dendert op de snelweg. De agent twijfelt niet en schakelt zijn collega's in.

Het incident begon toen een agent , die niet aan het werk was, over de A2 bij Vught reed. Daar zag hij een werkbus met aanhanger met hoge snelheid voorbijvliegen.

Joint in de auto

Even later, ter hoogte van Best, krijgen agenten die wél aan het werk zijn de man in het vizier. Ze houden de bestuurder staande. Wat blijkt? De man is onder invloed. In de asbak van de auto ligt inderdaad een half opgerookte joint en de bestuurder testte positief op cannabisgebruik.

Daarnaast blijkt dat de man geen rijbewijs had voor het trekken van een aanhanger. Ook de verlichting van de aanhanger is niet in orde en de graafmachine staat los op de kar.

Melden

De 24-jarige bestuurder die niet in Nederland in staat geschreven wordt direct aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij krijgt een bekeuring voor de gebrekkige verlichting, het rijden zonder het juiste rijbewijs en de los staande graafmachine. Ook moet hij zich melden bij het CBR.

De bus waarin de man reed blijkt niet van hemzelf te zijn. De eigenaar wordt nu aangeschreven. Bij herhaling kan de eigenaar zijn bus verliezen.