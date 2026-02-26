'81 dooie Antifa', zei Thomas terwijl hij kogels telde in zijn huis in Erp
Thomas D. krijgt twee jaar gevangenisstraf voor verboden wapenbezit. Afgelopen zomer vond de politie op zijn woonadres in Erp een verzameling wapens. Politie en justitie dachten nog even dat hij terreurplannen had, maar daarvoor was onvoldoende bewijs. Volgens de rechtbank dacht D. er wel over om te gaan vechten tegen de Russen.
'Verdachte is naar eigen zeggen geen extremist en ook niet bereid om geweld te gebruiken om zijn idealen te bereiken', schrijft de rechtbank in het vonnis.
'Uit de aangetroffen goederen in zijn woning en de data uit zijn gegevensdragers komt echter een heel ander beeld naar voren. Daarnaast was verdachte bereid om daadwerkelijk wapens te gebruiken, hetgeen wordt bevestigd door zijn aanmelding bij een militaire opleiding in Oekraïne om te strijden tegen de Russen. Dit baart de rechtbank zorgen. Deze zorgen worden door de reclassering bevestigd.'
D. is (25) derdejaars student in Nijmegen. Hij stond als bewoner ingeschreven in een oud restaurant aan de Bosscheweg in Erp. D. is ook prominent lid van de Geuzenbond. Dat is een club die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) extreemrechts wordt genoemd.
'Dooie Antifa'
Vermoedelijk daarom luisterde de inlichtingendienst AIVD hem af. Ergens halverwege vorig jaar merkte de AIVD dat hij 81 patronen aan het tellen was. Daarbij zei Thomas D. '81 dooie Antifa, daar kan je niks mee, maar is een leuk idee'. In een ander gesprek zei D. dat ‘als Antifa aan de deur staan, hij ze doodsteekt’. 'Antifa’ is een verzamelnaam voor vaak linkse activisten die het opnemen tegen neonazi’s en fascisten.
De inlichtingendienst tipte de politie. Die deed drie dagen later een inval. De geboren Amsterdammer D. werd in augustus 2025 bij zijn ouders in Badhoevedorp gearresteerd.
Wapens en kogels
In het pand in Erp vonden agenten zeker zes ‘werkende vuurwapens’, zoals revolvers, een geweer en een omgebouwd pistool. 250 kogel- en knalpatronen, 25 patronenmagazijnen en honderden slaghoedjes. Het spul was deels verstopt.
Er lagen ook kruisbogen, pijlen, tactische vesten (zoals soldaten dragen), twee airsoftkalasjnikovs, vlindermessen en 300 gram kruit. Bovendien was er een werkplaats, om te knutselen met wapens en kogels.
Hobby
Op zijn eerste openbare rechtszaak eind vorig jaar vertelde Thomas D. dat het een liefhebberij was. "Dat ik een wapenhobbyist ben, dat klopt, al vanaf mijn jeugd.” Het terreurverhaal ontkende hij. "Als rechts-activist heb ik altijd afstand genomen van geweld." Het OM schrapte toen de terreur-aanklacht wegens gebrek aan bewijs.
Op de rechtszaak twee weken geleden kwam de officier van justitie terug op D. zijn extreemrechtse interesses. Pamfletten die de politie in zijn huis vond, waarop onder meer de door nazi's gebruikte Sonnenrad was afgebeeld, zou D. cadeau hebben gekregen.
Nazisymboliek
"Dat zegt iets over de kringen waarin hij verkeert. Cadeaus met onversneden nazisymboliek zijn in de meeste milieus ongebruikelijk", zei de officier daarover.
Zijn advocaat dacht er anders over. "Hij moet zijn standpunten kunnen uiten." D. vertelde dat hij zich beschadigd voelt. "Ik zal de rest van mijn leven gebrandmerkt zijn als terrorist."
Mijnen
De rechtbank schrijft dat zijn interesses en denkbeelden wel degelijk medebepalend zijn voor de veroordeling. Deskundigen onderzochten hem en maken zich zorgen over het 'radicaliseringsproces' waar hij in zou zitten. 'De kans dat hij daadwerkelijk en doelgericht een gewelddadige actie zal ondernemen wordt door de reclassering als klein geacht. Het algehele risico op herhaling wordt ingeschat als matig,' staat in het vonnis.
De rechters twijfelen ook aan het verhaal van D. dat hij de wapens niet wilde gebruiken. 'Indien die intentie er namelijk niet zou zijn, valt niet in te zien waarom de verdachte wel over scherpe (gebruiksklare) munitie voor die wapens wenste te beschikken.'
De rechtbank stelt ook dat D. wist hoe hij zelf munitie moest maken. Op zijn laptop vond de recherche een handleiding voor het maken van explosieven. Op een USB-stick staan handleidingen voor maken van een semtex bom, antipersoonsmijnen, traangas en 3D-printbare wapens.
De celstraf is gelijk aan de eis van het OM. 12 maanden moet hij ook echt uitzitten. Nog eens 12 maanden zijn voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Hij moet zich bovendien houden aan voorwaarden, zoals huisbezoeken en controles en zich laten onderzoeken.