'81 dooie Antifa', zei Thomas terwijl hij kogels telde in zijn huis in Erp

Thomas D. krijgt twee jaar gevangenisstraf voor verboden wapenbezit. Afgelopen zomer vond de politie op zijn woonadres in Erp een verzameling wapens. Politie en justitie dachten nog even dat hij terreurplannen had, maar daarvoor was onvoldoende bewijs. Volgens de rechtbank dacht D. er wel over om te gaan vechten tegen de Russen.

'Verdachte is naar eigen zeggen geen extremist en ook niet bereid om geweld te gebruiken om zijn idealen te bereiken', schrijft de rechtbank in het vonnis.

'Uit de aangetroffen goederen in zijn woning en de data uit zijn gegevensdragers komt echter een heel ander beeld naar voren. Daarnaast was verdachte bereid om daadwerkelijk wapens te gebruiken, hetgeen wordt bevestigd door zijn aanmelding bij een militaire opleiding in Oekraïne om te strijden tegen de Russen. Dit baart de rechtbank zorgen. Deze zorgen worden door de reclassering bevestigd.'

D. is (25) derdejaars student in Nijmegen. Hij stond als bewoner ingeschreven in een oud restaurant aan de Bosscheweg in Erp. D. is ook prominent lid van de Geuzenbond. Dat is een club die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) extreemrechts wordt genoemd.

'Dooie Antifa'

Vermoedelijk daarom luisterde de inlichtingendienst AIVD hem af. Ergens halverwege vorig jaar merkte de AIVD dat hij 81 patronen aan het tellen was. Daarbij zei Thomas D. '81 dooie Antifa, daar kan je niks mee, maar is een leuk idee'. In een ander gesprek zei D. dat ‘als Antifa aan de deur staan, hij ze doodsteekt’. 'Antifa’ is een verzamelnaam voor vaak linkse activisten die het opnemen tegen neonazi’s en fascisten.

De inlichtingendienst tipte de politie. Die deed drie dagen later een inval. De geboren Amsterdammer D. werd in augustus 2025 bij zijn ouders in Badhoevedorp gearresteerd.