Jongen (15) uit het niets mishandeld door fietser, raakt zwaargewond

De politie is op zoek naar een man die op het 18 Septemberplein in Eindhoven een 15-jarige jongen zwaar mishandeld heeft. Uit het niets werd de jongen door een voorbijrijdende fietser tegen de grond geslagen. Dat ging zo hard dat hij zijn neus brak, een hersenschudding opliep en zijn kaak gekneusd raakte.

Het voorval gebeurde vorige maand al, nu vraagt de politie getuigen zich te melden. De jongen liep op vrijdag 23 januari rond half vier ’s middags met een aantal vrienden over de stoep. Hij liep langs het fietspad, toen hij plots een flinke klap in zijn gezicht kreeg.

De jongen viel en bleef verbouwereerd en met pijn in zijn gezicht achter. De dader fietste door. Hij keek nog wel achterom en stak zelfs zijn middelvinger nog even op.

Gebroken neus

Het slachtoffer bleek na onderzoek zijn neus te hebben gebroken, waaraan hij geopereerd moest worden. Ook was zijn kaak gekneusd en had hij een hersenschudding. Hij of zijn vrienden hebben geen flauw idee waarom de man hem neersloeg. Daar was volgens de politie geen enkele aanleiding voor.

Fiets van dader gevonden

De dader is na zijn daad waarschijnlijk het station in gegaan. Hij werd daar niet meer aantroffen, maar wel werd zijn fiets gevonden. Die is door de politie in beslag genomen en onderzocht. Maar dat onderzoek heeft niets opgeleverd. De politie hoopt wijzer te worden dankzij getuigen en heeft foto’s van de verdachte verspreid.

Het gaat om een jongeman tussen de 18 en 24 jaar oud, met een lichte huidskleur en een blond sikje. Hij droeg een donkere winterjas en had een Gucci pet op onder een grijze capuchon. De man reed op een damesfiets met een beige mandje.