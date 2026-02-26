Inzameling gestart voor toekomst Moerdijk: 'Huizen zijn nu onverkoopbaar'

Een groep inwoners van Moerdijk heeft een juridisch beschermingsfonds opgericht om alle inwoners van het dorp te verdedigen, nu Moerdijk mogelijk moet verdwijnen. Een stichting die eind vorig jaar is opgericht, is een geldinzamelingsactie gestart. Daarvan kunnen de kosten worden betaald van juristen, onafhankelijke onderzoeken en planschade- en onteigeningsdeskundigen.

"Samen ben je sterk, want in je eentje begin je niets tegen de overheid", zegt secretaris Marianne Quik van het collectief. De inwoners van Moerdijk leven volgens haar in aanhoudende onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp.

Het fonds is geen protest, maar volgens de oprichters wel 'een professionele tegenkracht'. "Het biedt bewoners de kans als gelijkwaardige partij aan tafel te zitten en zorgt voor eerlijke, zorgvuldige en transparante besluitvorming", stelt Quik. Het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops gaat de bewoners volgens de stichting bijstaan.

Bewoners moeten plaatsmaken voor industrie

In november stemde de gemeente Moerdijk in met het plan om het dorp te laten verdwijnen. Er is ruimte nodig voor de uitbreiding van het nabijgelegen haven- en industrieterrein. En daarom is er volgens de gemeenteraad geen andere optie is dan het dorp, dat zo’n 1100 inwoners telt, op te geven.

Hoewel het besluit nog niet definitief is, zijn de gevolgen nu al merkbaar, stelt het collectief: huizen worden onverkoopbaar, investeringen liggen stil en gezinnen weten niet waar ze aan toe zijn.

De inwoners van Moerdijk moeten nog een half jaar in spanning afwachten welke kant het opgaat. Het Rijk en de provincie willen meer tijd om een besluit te nemen. Pas komende zomer komt er daarom duidelijkheid.