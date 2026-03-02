Tientallen zieke pups: steeds dezelfde dierenarts gaf gezondheidsverklaring

De naam van één dierenarts uit Sint-Oedenrode blijft opduiken als het gaat om vermeende malafide puppyhandel, zo ontdekte Omroep Brabant. Malafide hondenhandel is een groot probleem in Brabant. Elke dag verschijnen er advertenties van handelaren die er honderdduizenden euro’s mee verdienen. De gevolgen zijn ingrijpend: pups die ziek zijn, erfelijke aandoeningen of gedragsproblemen hebben of dieren die in slechte omstandigheden worden gehouden.

Zonder medewerking van dierenartsen, zoals de dierenarts uit Sint-Oedenrode, zou de malafide hondenhandel niet kunnen bestaan. Door het onterecht afgeven van gezondheidsverklaringen, het zetten van inentingen en het afgeven van paspoorten maken zij het mogelijk dat er jaarlijks vele honderden puppy’s door malafide handelaren worden verkocht.

Erfelijke hartaandoening niet opgemerkt

Patricia Kerssens uit Den Bosch kocht Matcha, een maltipoo van nu vijf maanden oud, die bij aanschaf kerngezond leek. Dat was ze ook volgens de fokker en ze kreeg keurig een Nederlands paspoort mee. Maar toen Kerssens bij haar vaste dierenarts kwam schrok ze. Haar Matcha bleek ernstig ziek. Zonder een medische ingreep zou ze niet oud worden. Opmerkelijk is dat de erfelijke hartaandoening bij een eerdere check door een dierenarts in Sint-Oedenrode, niet werd geconstateerd. Kerssens deed navraag bij de dierenarts. “Toen bleek dat Matcha een erfelijke aandoening had, heb ik hem opgebeld. Hij gaf aan dat hij Matcha buiten had gecontroleerd en dat het door alle omgevingsgeluiden best kon zijn dat hij de bijbehorende hartruis niet had gehoord.” Diergeneeskundig specialist cardiologie Niek Beijerink legt uit dat de erfelijke aandoening van Matcha normaal gesproken al vroeg een duidelijke hartruis veroorzaakt. “Die is bij een reguliere puppycontrole vrijwel altijd hoorbaar", zegt de specialist. “Het missen van zo’n ruis is mogelijk, maar de kans daarop is klein wanneer zorgvuldig wordt geluisterd.” Volgens deskundigen is het zeer ongebruikelijk om een eerste puppycontrole buiten te doen.

‘Alle alarmbellen rinkelen’

De casus van Matcha blijkt geen incident. De dierenarts uit Sint-Oedenrode is geen onbekende bij verschillende dierenorganisaties. Een collega-dierenarts uit Utrecht meldde in 2021 al openlijk op X dat de naam van deze dierenarts bij hem standaard alle alarmbellen doet rinkelen. In zijn praktijk kwamen tientallen puppy’s voorbij waarbij er een zeer sterke verdenking is van puppyhandel en waar de naam van deze dierenarts in de paspoorten staat.

De kritische tweet van de dierenarts (Foto: X.com)

Geen inschrijfmogelijkheid

Wie de praktijk in Sint-Oedenrode probeert te benaderen, stuit op een opmerkelijke stilte. Online ontbreekt elke aanwijzing dat hier gezelschapsdieren worden behandeld. Er is geen website en geen inschrijfmogelijkheid. Toch staat zijn naam op tientallen hondenpaspoorten van verschillende fokkers. Over het ontbreken van een website zegt de dierenarts dat zijn praktijk uitsluitend werkt via mond-tot-mondreclame. “Men kan mij niet zomaar benaderen, ik wil weten met wie ik te maken heb.” De volledige reactie van de dierenarts staat onderaan in het kader bij dit artikel. Omroep Brabant sprak naast Patricia meerdere gedupeerden van de dierenarts uit Sint-Oedenrode. Zij melden ernstige aandoeningen bij hun honden, van epilepsie tot een ontbrekende heupkom, hersenproblemen en gedragsproblemen. Volgens de eigenaren waren de dieren eerder gezond verklaard.

Een dierenpaspoort met een stempel van de bewuste dierenarts (foto: X.com).

Signalen malafide handel

Opvallend is dat de puppy’s van de eigenaren die Omroep Brabant sprak afkomstig zijn van steeds dezelfde fokker uit Best. In een Facebookgroep over de fokker met bijna tweehonderd leden delen hondeneigenaren hun ervaringen. Zij spreken over ernstig zieke pups en pups die ondervoed zijn bij het ophalen. De dierenarts uit Sint-Oedenrode is de vaste dierenarts van deze fokker. Meerdere kopers stellen dat zij tijdens de koop zijn misleid. Volgens hen vertelt de fokker dat het om een gelegenheidsnestjes gaat en dat de puppy’s in huiselijke kring opgroeien. Uit meerdere advertenties op Marktplaats blijkt echter dat deze fokker met grote regelmaat meerdere nesten tegelijk aanbiedt en foto’s van pups ‘hergebruikt’ in meerdere advertenties. Markplaats geeft aan dat dat hergebruik verboden is. In één geval wees een DNA-test uit dat het bij de verkoop opgegeven ras niet klopte, terwijl dit ras wel in het paspoort stond. Volgens dierenwelzijnsorganisatie House of Animals zijn het aanbieden van meerdere nesten tegelijk, het misleiden van kopers over de herkomst van dieren en afwijkingen in paspoorten duidelijke signalen van malafide hondenhandel.

Antibiotica opgestuurd

Behalve twijfels over de gezondheidsverklaringen maken kopers zich ook zorgen over de manier waarop de bewuste dierenarts medicatie voorschrijft. Zo kocht iemand een pup die onderweg naar huis diarree kreeg. Het hondje bleek Giardia te hebben, een veelvoorkomende darmparasiet bij jonge honden. Toen de hondeneigenaar hierover contact opnam met de fokker kreeg deze het advies om antibiotica toe te dienen. Normaal worden antibiotica pas ingezet als andere medicatie niet voldoende helpt. Deze medicatie zou vervolgens via de post zijn toegestuurd, zonder dat de pup door de dierenarts was onderzocht. Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde mag een dierenarts alleen antibiotica voorschrijven na een uitgebreid medisch onderzoek. Enkel afgaan op het verhaal van een eigenaar geldt volgens hen daarbij niet als voldoende beoordeling.

Reactie dierenarts

De dierenarts uit Sint-Oedenrode weerspreekt dat een hartruis bij de eerste controle opgemerkt zou moeten worden. Volgens hem doet hij slechts een ‘globale gezondheidscheck’ en dan kan je zoiets missen. Hij zegt afwijkingen altijd met de fokker te bespreken, en vindt dat zijn verantwoordelijkheid daar ook stopt. Hij benadrukt geen controlerende instantie te zijn en geen invloed te hebben op het fokbeleid. Bij de betreffende fokker ziet hij naar eigen zeggen geen signalen van slechte verzorging en hij zegt geen malafide handelaar te kennen. Het opsturen van antibiotica zonder onderzoek ontkent hij. Reactie fokker

De fokker uit Best laat in een reactie weten dat hij niet weet hoeveel puppy’s hij jaarlijks verkoopt en ook dat hij niet kan aangeven hoeveel moederhonden hij in bezit heeft. Omroep Brabant is volgens hem welkom om de puppy’s te bekijken, maar het is niet toegestaan de moederhonden te zien. Wat betreft het ras stelt hij dat er geen sprake was van misleiding richting kopers over de raszuiverheid van de pup, maar dat een onjuiste vermelding in het paspoort het gevolg kan zijn geweest van een vergissing doordat hij meerdere nestjes tegelijk had. Na vragen van Omroep Brabant blijkt de fokker zijn Marktplaatsadvertenties te hebben aangepast. Hij geeft expliciet aan dat ongezonde pups na de koop kosteloos teruggebracht mogen worden. Verantwoording

Omroep Brabant sprak met meerdere hondeneigenaren en controleerde hun verhalen aan de hand van medische dossiers.