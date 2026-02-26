Grootse bouwplannen van gemeente Tilburg komen stuk dichterbij

Binnen vijf jaar moeten de eerste 5000 huizen zijn gebouwd in het Tilburgse Kenniskwartier. Daar zijn deze week afspraken over gemaakt door de gemeente en de provincie. Met het plan wil de gemeente het westen van Tilburg, tussen de stad en de universiteit, nieuw leven inblazen.

Er zijn plannen voor 7500 nieuwe woningen, een nieuw station en een betere verbinding tussen de universiteit en de stad. Ook moeten er 7500 nieuwe banen komen met de komst van het nieuwe gebied. Inmiddels is vastgelegd dat de eerste 5.000 nieuwe woningen voor 2030 moeten zijn gebouwd.

Nog dit jaar wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van station Tilburg Universiteit, dat als onprettig wordt ervaren door gebruikers en vaak wordt overgeslagen door treinen.

Er worden nog plannen gemaakt hoe het ontwikkeld en betaald moet worden. De provincie zegt toe voor deze planfase maximaal 150.000 euro bij te dragen aan de proceskosten. Later wordt duidelijk hoe de kosten precies verdeeld worden.