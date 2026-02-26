Man gepakt nadat hij op de vlucht slaat na mishandeling in Bergen op Zoom

Na een mishandeling woensdagnacht in Bergen op Zoom is enkele uren later in Rotterdam een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 27 uit die stad. Hij was op de vlucht geslagen, nadat bij de politie melding was gedaan van een mishandeling.

Volgens RTV Rijnmond begon de zoektocht naar de man al in Bergen op Zoom waar iemand was mishandeld. De dader zou er vervolgens vandoor zijn gegaan in een auto.

Kentekenplaats gesignaleerd

Het lukte de politie niet meteen om de man te vinden. Wel kon zijn kentekenplaat worden gesignaleerd op de snelweg. Wat bleek? De bestuurder reed ongeveer 70 kilometer verderop over de Haringvlietbrug.

Vanaf dat moment kon de politie achter de vluchtauto aan. Meerdere politieauto's werden gebruikt voor de achtervolging. De man vluchtte na zijn ritje een huis in aan de Narcissenstraat in Rotterdam.

Met boeien om terug naar Brabant

Daar kon hij later op de avond door meerdere agenten en een politiehond worden aangehouden. Op zijn blote voeten en in een shirtje werden handboeien bij de man omgedaan. De Rotterdammer is daarna overgebracht naar een politiebureau in Brabant.