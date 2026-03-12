Heel Holland Bakt zocht bewust een Brabants, bourgondisch jurylid

Over een maand begint het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Dit keer geen wekelijkse aflevering, maar een dagelijkse bakstrijd tussen oud-kandidaten. Ook Robèrt van Beckhoven, uit Oisterwijk is er weer bij als vrolijk, kritisch jurylid. Een rol die hij al sinds de eerste aflevering vervult. "Dat Brabantse, dat vonden ze toch wel leuk.", vertelt hij in de nieuwe Omroep Brabant-podcast 'Van Ons'. "Een beetje dat bourgondische met thuisbakken, dat vonden ze wel heel geschikt."

Uiteraard is Brabander zijn niet de enige reden dat Robèrt al meer dan tien jaar de baksels van de creatieve thuisbakkers proeft: "De reden dat ze mij hebben aangenomen, is dat ik zelf al heel veel wedstrijden heb gedaan, zowel brood als banket." Robert moest echt solliciteren voor de baan. "Ik heb toen een 'sollicitaart' gemaakt om ze te overtuigen', vertelt hij lachend. Al die factoren bij elkaar zorgden er dus voor dat hij in 2013 voor het eerst te zien was in miljoenen huiskamers.

Dat Robèrt een echte Brabander is daar wordt nog elke keer van genoten. Niet alleen in de aflevering zelf, maar juist ook achter de schermen: "Daar moeten ze soms zelfs de uitzending voor stilleggen, omdat ze zó moeten lachen dat je de camera op en neer ziet gaan.", vertelt Robèrt in de podcast. Sommige cameramensen hebben zelfs de stem van Robèrt als ringtone. Dan hoor je hem 'mango' zeggen. Met een enorme zachte g. Beluister (en bekijk) de aflevering van 'Van Ons' met Robèrt van Beckhoven in je favoriete podcast-app of hieronder:

