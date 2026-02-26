Advertentie
Bestelbus knalt door gevel van huis in Reusel: 'Puin overal op straat'
Vandaag om 13:25 • Aangepast vandaag om 14:58
Een bestelbus is donderdagmorgen een huis aan de Wilhelminalaan in Reusel binnen gereden. De hele gevel is aan diggelen en het puin ligt overal op straat. De chauffeur raakte door onbekende oorzaak van de weg en reed zo het huis binnen.
De man reed van Reusel richting Arendonk toen het mis ging. De bewoners van het huis waren thuis, maar zijn ongedeerd. Ook de chauffeur kwam met de schrik vrij.
De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.
