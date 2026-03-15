Leo Alkemade: 'Zo heerlijk om in de file te staan terug naar Brabant'

Acteur Leo Alkemade is vanaf volgende week in de bioscoop te zien met zijn eigen film 'Champagne'. Een verhaal dat dicht bij hem zelf ligt. Zijn vader had kanker en was te ziek voor nog één trip naar de Champagnestreek, in Frankrijk. "Toen ben ik alleen gegaan en ben ik het reisje gaan typen dat het had moeten zijn", vertelt de Tilburger in de Omroep Brabant-podcast 'Van Ons'. "De laatste reis van mij en mijn vader die ik nooit heb gemaakt."

Dat verhaal is nu, tien jaar later een bioscoopfilm met Alkemade zelf naast Huub Stapel in de hoofdrol. Een film die dus vooral dicht bij de acteur zelf ligt. "Autobiografisch, maar dan zoals ik het voor me had gezien." Alkemade omschrijft het zelf als een hele ontroerende, mooie vader-zoon film. "En het is niet alleen een ode aan mijn vader, maar eigenlijk aan alle vaders. En mijn kinderen vinden het ook mooi, het spreekt alle generaties aan."

"Als ik maar terug kan naar Brabant."

Voor zijn werk als acteur, comedian en theatermaker moet Leo Alkemade regelmatig buiten Brabant zijn. Vroeger dacht hij even dat hij hiervoor beter in Amsterdam kon wonen, maar daar kwam hij al snel op terug. "Echt bullshit. Ik merkte in Amsterdam dat het echt onpersoonlijk is. Op straat is iedereen in zichzelf gekeerd", vertelt hij in de podcast. "Als ik in Amsterdam van mijn fiets af lazerde dan liep iedereen aan me voorbij, maar als ik hier op de grond lig dan word je overeind geholpen. Dat vind ik dan toch leuker." En dus kwam hij ook snel weer terug naar Brabant en rijdt Alkemade inmiddels met liefde vanuit Tilburg heen en weer. "Ik vind het zo heerlijk om in de file te staan terug naar Brabant. Al staat de hele A2 vast, dat maakt me niet uit. Als ik maar terug kan naar Brabant." Beluister de aflevering van 'Van Ons' met Leo Alkemade in je favoriete podcast-app of hieronder:

Van Ons In de nieuwe podcast 'Van Ons' gaat presentator Jasper Stads samen met tien bekende Brabanders op zoek naar het 'gevoel van hier'. Waarom voelen we onszelf zo nauw verbonden met de provincie? En wanneer ben je nou een échte Brabander? Abonneer je in je favoriete podcast-app en hoor elke donderdag een nieuwe aflevering. En... op YouTube en Spotify is de podcast ook mét beeld!