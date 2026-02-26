Navigatie overslaan

Politie vindt enorme hoeveelheid drugs in appartement, drie man opgepakt

Vandaag om 14:32 • Aangepast vandaag om 15:21
foto: wijkagent_eindhoven_strijp.
Bij een inval in een appartement in de Eindhovense wijk Meerhoven heeft de politie vorige week een enorme hoeveelheid drugs gevonden. In de woning lagen tientallen dozen, tassen en zakken met soft- en harddrugs. 

Profielfoto van Rochelle Moes
Geschreven door
Rochelle Moes

De politie kwam de woning op het spoor dankzij een anonieme melding. Alle drugs zijn in beslag genomen. Ter plekke werden drie mensen aangehouden. 

