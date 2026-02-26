Honderden illegale vapes en sigaretten gevonden in huizen en winkels

Bij een grote controle zijn woensdag op verschillende plekken in de gemeenten Helmond en Someren grote partijen illegale tabak, vapes en andere rookwaren in beslag genomen. In twee huizen en vier winkels vonden de controleurs illegale sigaretten, waterpijptabak, vapes en nicotinezakjes.

Onder andere de gemeenten, politie, NVWA en de Douane voerden woensdag samen een controle uit. Dat deden ze omdat er steeds meer meldingen binnenkwamen over de illegale handel in tabak, vapes en andere rook- en dampwaren.

Bij de controle heeft de Douane 2100 sigaretten en 30 kilogram waterpijptabak in beslag genomen. Daarnaast werden er 1640 vapes en 1390 nicotinezakjes (snus) in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In één huis in Helmond werd ook nog een productielocatie voor waterpijptabak aangetroffen, wat zorgde voor een gevaarlijke situatie in de woonwijk. De productielocatie is ontmanteld en alle goederen en middelen zijn door de Douane in beslag genomen.

De NVWA legt boetes op aan de verkopers van de vapes. Bovendien komen de vernietigingskosten van zo'n twee euro per vape of nicotinezakje voor rekening van de verkopers.