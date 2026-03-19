Rudolph van Veen nog altijd Tilburger: 'Woon in 't Gooi maar ben het niet'

Rudolph van Veen wordt door velen nog altijd gezien als echte Brabander. Hij groeide op in Tilburg, maar woont inmiddels als meer dan tien jaar in de omgeving van Hilversum. Ondanks de afstand, blijft de verbinding met het Zuiden, vertelt de tv-kok in de Omroep Brabant-podcast Van Ons. "Ik voel me bevoorrecht dat die plek mijn thuis is, ondanks dat ik mij hier ook thuis voel. Maar dat komt door mijn lief en dat mijn zoon hier opgroeit."

Vanwege het vele radio- en televisiewerk trok Van Veen richting 't Gooi: "Ik stond zó vaak in files. En weet je wat het is? Als jij 's ochtends om half zes vertrekt vanuit Tilburg en je komt toch om kwart over negen ergens aan, dan heeft niemand daar compassie voor hoor."

Al woont de televisiekok nu al zo'n tien jaar boven de rivieren, de binding met Brabant is nooit verdwenen. "Ik zeg altijd: ik woon in 't Gooi, maar ik zeg dus nooit dat ik dat ben."

Voor de gezelligheid keert Van Veen dan ook nog regelmatig terug naar zijn oude woonplaats: "Als ik terugkijk naar Tilburg, sinds ik daar niet meer woon, denk ik: hè verdomme, het wordt steeds leuker daar."

En ook een definitieve terugkeer naar Tilburg sluit Van Veen in de podcast niet helemaal uit. "Toen we in Hilversum gingen wonen, zeiden we: we kunnen altijd nog terug. En in mijn vak bestaat niet zoiets als pensioen, maar toch kan er een moment komen dat we weer terug daar naartoe gaan."

