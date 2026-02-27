Eeuwenoude grafurn uit Amazonegebied opgedoken bij kringloopwinkel

Tussen het gebruikelijke aanbod van meubels en huisraad bij Karoesell XL in Eindhoven stond ineens een opvallend object. Het bleek geen alledaags kringloopstuk te zijn, maar een aardewerken grafurn uit het Amazonegebied. “Het heeft wel iets lugubers”, zegt Toine Velge van Karoesell XL.

Volgens Toine viel het object direct op. “Vooral het gezicht en de houding maken indruk. Je ziet dat het iets bijzonders is.” Het object is volgens hem moeilijk te vergelijken met andere voorwerpen die normaal in de winkel terechtkomen. Oorsprong in het Amazonegebied

Na onderzoek kwam Toine uit bij vergelijkbare urnen uit Zuid-Amerika. “Die dateren van rond het jaar 1000 na Christus.” De urn zou afkomstig zijn uit het Amazonegebied en hoort bij de zogenoemde Tapajónica-aardewerkstijl. Destijds werd het object gebruikt als grafurn, bedoeld voor het bewaren van menselijke resten.

Huisontruimingen Dat een eeuwenoud grafobject in een kringloopwinkel opduikt, is volgens Toine goed te verklaren. “Wij doen ook heel veel huisontruimingen. Daarbij wordt alles wat in een huis staat meegenomen. Vervolgens wordt het hier uitgezocht.”

Vaak gaat het om woningen van overledenen. “Een van de kinderen neemt dan de afhandeling van de inboedel op zich en zegt: pak alles maar in, als het huis maar leeg is. De herkomst of mogelijke waarde van spullen wordt daarbij niet altijd meegenomen. Zo duiken dit soort objecten ineens op.” Onbekend maakt onbemind

Volgens Toine is het onwaarschijnlijk dat iemand de urn bewust naar de kringloop heeft gebracht. “Dit zal niet zomaar zijn ingeleverd. Daar geloof ik niks van.” De onbekendheid met het object speelt een grote rol. Zonder kennis van oud aardewerk of archeologie lijkt het misschien een vreemd decoratiestuk, terwijl het in werkelijkheid een bijzonder object is voor de kringloop. Tegenwoordig heeft de urn vooral een decoratieve waarde. “Het is puur een object om ergens neer te zetten of tentoon te stellen in een vitrinekast of op een schouw. Zelf zou ik het niet in mijn interieur plaatsen. Ze zien mij al aankomen met zoiets.” Voor verzamelaars en liefhebbers van oud aardewerk ligt dat anders. “Ik kan me voorstellen dat zij daar juist dol op zijn. Of dit item snel weg zal zijn, is vaak moeilijk te zeggen. Ik zeg altijd: voor alles is een koper, maar die moet dan uiteraard wel onze winkel bezoeken, waar bovendien nog veel meer ‘pareltjes’ verkrijgbaar zijn.” Het object is te koop voor 45 euro.