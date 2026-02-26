Worsteling in winkel na diefstal laptop, politie zoekt man en toont beelden

De politie is op zoek naar een man die op 19 december bij de Mediamarkt in Son en Breugel een laptop heeft gestolen en een worsteling had met een beveiliger. Omdat de politie nog steeds op zoek is naar de man, zijn donderdag de camerabeelden gedeeld.

De man loopt die dag de elektronicazaak binnen om een nieuwe laptop uit te kiezen. Hij zoekt er eentje van meer dan duizend euro uit en stopt deze in zijn rugtas. Dan loopt hij naar de uitgang.

Een beveiliger spreekt hem op de diefstal aan, maar de man laat zich niet tegenhouden. Hij probeert met geweld langs de beveiliger te komen. De twee komen in een worsteling terecht.

Beveiliger raakt lichtgewond

De dief verzet zich en de beveiliger raakt lichtgewond. Met hulp van een voorbijganger weet de beveiliger nog wel de tas met daarin de laptop te pakken. De man zelf rent weg.

De politie deelt donderdag beelden van de man in de hoop dat iemand hem herkent. Het gaat om een man met een lichte huidskleur. Hij droeg die dag een petje met in gouden letters 'Pitbull' erop.