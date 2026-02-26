Bijzondere ontdekking in Boerdonk: resten van boerderij net zo oud als dorp

In Boerdonk zijn bij archeologisch onderzoek resten van een laatmiddeleeuws boerenerf gevonden. De resten dateren uit de periode 1250-1550. Het bijzondere is dat het ontdekte erf afkomstig is uit de periode dat het dorp zelf is ontstaan.

Op de plek van de opgravingen, in het gebied Korstenhof, moeten in de toekomst tachtig woningen komen te te staan. Voordat de grond bouwrijp wordt gemaakt, is archeologisch onderzoek gedaan. De nu gevonden sporen van het boerenerf gaan terug tot de vroegste middeleeuwse geschiedenis van het dorp, toen Boerdonk nog zal hebben bestaan uit enkele verspreid gelegen boerderijen.

Wanden van boerderij

Er zijn resten teruggevonden van ten minste één en mogelijk twee gebouwplattegronden, mogelijk de boerderij of een schuur. Van de houten gebouwen zelf is niks bewaard gebleven. Wat de archeologen vonden zijn de locaties waar de palen waren ingegraven. Archeoloog Niels Bouma: "Als deze op regelmatige afstand van elkaar liggen en twee of meer rijen vormen, dan herkennen we daarin de wanden van een boerderij of schuur. Daarom spreken archeologen in dat geval van de vondst van een boerderijplattegrond. We zien letterlijk de afdruk van het gebouw in de grond in de vorm van ronde paalsporen."

Afval van bewoners

Ook zijn sporen gevonden van onder meer waterputten, waterkuilen en verschillende greppels. In deze greppels en andere sporen is soms afval van de bewoners terecht gekomen, zoals aardewerkfragmenten van een drinkkan of pot. Op basis daarvan hebben de archeologen dit erf kunnen dateren in de periode 1250-1500.

Geen vertraging woningbouw

Het archeologisch onderzoek wordt deze week afgerond, waarna begonnen kan worden met het bouwrijp maken van de grond voor de huizen. "Goed om te zien dat we zorgvuldig zijn omgaan met onze archeologische vondsten. Tegelijk ben ik natuurlijk blij dat de ontwikkeling van dit gebied en de nieuwbouw geen vertraging oplopen door het archeologisch onderzoek. Die twee gingen goed samen in dit geval", zegt wethouder Jan van Burgsteden van Meierijstad waar Boerdonk onderdeel van is.