Vandalen jatten gouden versiering van waterpomp: 'Was gewoon hout'

Al een aantal weken staat de waterpomp op het Hertog Janplein in Erp er minder sierlijk bij dan normaal. Net voor de carnaval is namelijk de 'gouden' knop, die er normaal bovenop zit, gestolen. Al was het versiersel niet echt gemaakt van het edelmetaal, weten Piet en Henk van Heemkundekring Erthepe. "Dat was gewoon van hout met goudkleur geschilderd."

Op het pleintje in het dorp is veel bedrijvigheid. Zo klinkt er muziek van hardwerkende stratenmakers en maken er mensen met boodschappentassen een praatje met elkaar. Daarnaast zijn er twee heren aan het werk met een huishoudtrapje bij de waterpomp. We wilden de oude pin die op de pomp zit rechtbuigen, want die was krom", vertelt Henk. Op die pin hoort eigenlijk een 'gouden' versiersel van zo'n 40 centimeter hoog te staan. "Alleen nu zaten we met het probleem dat vandalen, die dachten dat er 'goud' bovenop stond, het hebben weggehaald", vult Piet aan.

De plek waar de 'gouden' knop eerst zat (foto: Tom Berkers).

Al weten de vrijwilligers van de plaatselijke heemkundekring dat de knop er waardevoller uitziet, dan dat het daadwerkelijk is. "Nee joh. Dat was gewoon van hout met goudkleur geschilderd", lacht Henk. "Al is het ergens ook sneu. We hebben er toch weer een hoop werk mee."

Lachen, maar ook sneu. "Het is sneu ja", vindt Piet. "We hebben er een hoop werk mee. En we willen gewoon hebben dat het er netjes uitziet. Dus we hebben alweer een nieuwe gemaakt met vrijwilligers.

"Ik ben bang dat die ergens op de brandstapel ligt."

De pomp heeft een bijzondere geschiedenis, weten de heren. In 1982 werd hij geschonken door de Nederlandse Caravanclub. "Die club heeft toen op een groot terrein tussen Erp en Gemert gekampeerd met zo'n duizend caravans. Ze wilden iets terugdoen daarvoor. Toen hebben ze die waterpomp geschonken." "Al komt er geen water uit", vertelt Piet met een lach. "Er is wel ooit geprobeerd om er bier uit te krijgen met carnaval. Dat vonden ze leuk, maar dat is niet gelukt. En het is ook niet hygiënisch."

De waterpomp op het plein in Erp (foto: Tom Berkers).

Jaren voor de 'neppe' waterpomp was er overigens wél een werkend exemplaar. "Mensen vonden dat leuk, dus vandaar dat er denk ik een nieuwe is gekomen. Ik denk dat de burgemeester, die toevallig bij de Nederlandse Caravanclub zat, er wel wat invloed op heeft uitgeoefend." En vanwege die trots zorgen de mannen met een 'gouden hart' ervoor dat het straatbeeld weer in ere wordt hersteld. Wel met een nieuwe 'gouden' knop, want de Piet gaat er niet meer van uit dat ze de oude nog gaan terugvinden. "Ik ben bang dat die ergens op de brandstapel ligt."