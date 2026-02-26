Iconisch beeld Merijntje Gijzen gestolen: ‘Respectloos gedrag’

Het beeld van Merijntje Gijzen in Nieuw-Vossemeer is woensdagnacht gestolen. Het bronzen kunstwerk stond donderdagochtend niet meer op zijn plek voor het A.M. de Jong Museum. De politie is op de hoogte van de diefstal, maar het beeld is nog niet terug.

Het bronzen beeld staat symbool voor sociale en emotionele verbondenheid, schrijft ZuidWest TV. “De diefstal van het Merijntje Gijzen-beeld is onacceptabel. Dit is respectloos gedrag dat wij nadrukkelijk afkeuren”, zegt wethouder Maurice Remery namens het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdpersonage uit Brabantse streekromans

Volgens hem betekent het beeld 'ontzettend veel voor onze gemeenschap'. Merijntje is het hoofdpersonage uit de Brabantse streekromans van schrijver A.M. de Jong. Het beeld is gebaseerd op een foto uit de film Merijntje Gijzen uit 1936 en werd door de inwoners aan de toenmalige gemeente Nieuw-Vossemeer geschonken.