Politie waarschuwt voor malafide klus- en onderhoudsbedrijven in Someren

Vandaag om 16:28 • Aangepast vandaag om 16:43
Foto: Politie_Someren/Instagram

In Someren zijn frauduleuze klus- en onderhoudsbedrijven actief. Daar waarschuwt de politie donderdag voor. "Er wordt vaak nauwelijks (goed) werk verricht en de bewoners krijgen woekerrekeningen gepresenteerd waarbij vaak dreigende taal wordt geuit."

Redactie

De politie Someren laat op Instagram weten dat het vaak om bedrijfjes uit het buitenland gaat 'die huis aan huis hun diensten aanbieden bij mensen'. "Ben alert en ga niet met deze mensen in zee. Kies voor een erkend en/of betrouwbaar bedrijf", waarschuwt ze.

