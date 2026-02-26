PSV-talent Noah Fernandez verlengt contract en zit nu definitief bij PSV 1

Noah Fernandez heeft zijn contract bij PSV verlengd tot 2030. De 18-jarige middenvelder uit België is daarnaast officieel toegevoegd aan het eerste elftal van de Eindhovenaren.

De Belg voetbalt ondertussen al elf jaar bij PSV. Dit jaar schoot zijn carrière als een raket omhoog. Eerst maakte hij zijn debuut voor Jong PSV, waarna hij ook in het eerste elftal van PSV debuteerde in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle op 4 oktober.

"Ik beleef vooralsnog een droomseizoen, met deze contractverlenging als kers op de taart. Ik voel het vertrouwen in mijn kwaliteiten en potentie vanuit alle geledingen. Hoewel ik al elf jaar bij de club zit, is dit pas het begin", reageert Fernandez op de clubwebsite.