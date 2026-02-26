Blunder met lijstnummers op verkiezingsbord Oss: 'Intens slecht voor ons'

Er is een blunder gemaakt op de donderdag geplaatste posterborden voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oss. Op de borden zijn de lijstnummers van SSO (Lijst 9) en PVV (Lijst 10) omgewisseld. "Balen. Dit is zo intens slecht voor ons als nieuwe partij", reageert Marie-Therese Janssen van Sociaal Sterk Oss (SSO).

Het verkiezingsbord op de foto staat op de Zaltbommelseweg bij de Pauluskerk in Oss. "We roepen overal: 'Stem Lijst 9' en hebben daar slogans bij gemaakt. We hebben zoveel werk gedaan voor onze bekendheid als nieuwe partij. Dus het is intens slecht dat dit is gebeurd", zegt Janssen.

Zowel SSO als PVV zijn nieuwe partijen in de gemeente Oss. "We hebben bij het kiesbureau officieel loten getrokken om het lijstnummer te bepalen. SSO heeft daarbij Lijst 9 getrokken. En dat roepen wij nu richting de verkiezingen overal. Ik spring echt uit mijn vel", vertelt ze. De kwestie ligt volgens haar nu bij burgerzaken. "De gemeente heeft aangegeven dat ze de fout zo snel mogelijk gaan corrigeren. Het maken van de borden is uitbesteed aan een bedrijf. Wie wat verkeerd heeft gedaan, is niet duidelijk. Maar hier is iets gigantisch misgegaan."

Daarnaast zijn de random slogans op de posters ook een doorn in het oog van SSO. "Er staan stellingen uit de kieswijzer onder de posters. Dat vind ik vreemd. Onder onze poster staat: 'Cafés en restaurants moeten tot vier uur open kunnen blijven'. Dat is een stelling waar wij op tegen zijn, maar het lijkt net alsof die van ons is."

Er worden in totaal zo’n veertig van deze verzamelborden verspreid door de gemeente Oss geplaatst.