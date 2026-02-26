K3-zangeres Julia (23) reed meisje (14) aan maar wachtte niet op de politie

K3-zangeres Julia Boschman (23) uit Bergen op Zoom wordt verdacht van het doorrijden na een ongeluk met een 14-jarig meisje in Antwerpen. Het fietsende meisje raakte lichtgewond. De zangeres zou niet hebben gewacht tot de politie er was.

Boschman reed weg van een oprit en botste daar tegen de jonge fietsster. Volgens HLN had Boschman haast, omdat ze een werkafspraak met de meidengroep K3 had. Ze gaf het gewonde meisje haar nummer en reed daarna door.

Het ongeluk gebeurde op 12 december vorig jaar. Boschman reed het meisje net voor schooltijd aan, zo schrijven meerdere Belgische media waaronder Het Laatste Nieuws .

Het Openbaar Ministerie van Antwerpen bevestigt dat Boschman een uitnodiging heeft gekregen om een verklaring af te leggen bij de politie over het ongeluk. “Een chauffeur moet ter plaatse blijven zodat de politie de nodige vaststellingen kan doen", zegt een woordvoerder.

Boschman heeft verklaring afgelegd

"Als parket dagvaarden wij verdachten van vluchtmisdrijf altijd voor de politierechter. Dat is nog niet gebeurd omdat het onderzoek nog niet is afgerond." Boschman heeft inmiddels een verklaring bij de politie afgelegd en ze heeft haar verdere medewerking aan het onderzoek toegezegd.

K3 valt onder Studio 100. Volgens woordvoerder Jan Pieter Boodts van Studio 100 is Boschman erg geschrokken. "Uit respect voor het gerechtelijk onderzoek en de privacy van alle betrokken partijen kunnen wij inhoudelijk niet verder ingaan op de feiten.”