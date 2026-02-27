Tranen bij buurtgenoten om verhaal van Tilburgse Mathieu

Mathieu Hoofs (70) woont al ruim 30 jaar in Stokhasselt in Tilburg Noord, een van de armste buurten van Brabant en vertelde afgelopen weekend bij Omroep Brabant zijn verhaal. Hij heeft schulden en heel weinig te besteden en doet daarom nooit de verwarming aan. Op het verhaal van Mathieu zijn flink wat reacties gekomen en verschillende Brabanders hebben hem gratis kleding, eten, dekens en zelfs een tv aangeboden.

Floor Foole Geschreven door

Een lezer reageerde op het verhaal van Mathieu. Hij wil anoniem blijven maar woont wel bij Mathieu in de buurt. De man kampt met chronische depressie en heeft veel problemen. Hij herkent zichzelf in het verhaal van Mathieu en besloot daarom een mail te sturen. “Ik heb zelf jarenlang ook geen verwarming aangedaan omdat ik diep in de schulden zat. Ik ging naar de voedselbank en heb enorm geworsteld. Nog steeds heb ik soms hele slechte dagen maar financieel heb ik het nu wel goed. Ik gun niemand dat wat ik heb meegemaakt. Toen ik het verhaal las wist ik, ik moet iets doen, ik wil deze man helpen”.

“Het is niet ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.”

Dus kocht hij wasmiddel, tandpasta, een aantal maaltijden, fruit, groente en chips en maakte een doos vol lekkers voor Mathieu. Ook had hij nog een mooie nieuwe warme jas die hij ook graag aan hem wilde geven. “Niemand hoeft het koud te hebben. Het is niet ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Het is belangrijk dat we een beetje naar elkaar om kijken.” Ook heeft hij nog een mooie tv voor Mathieu.

Lees ook Waarom wildvreemden massaal in actie komen voor Naomi en Samantha

Mathieu besluit om bij zijn buurtgenoot langs te gaan om de doos vol lekkers op te halen en een kopje koffie te drinken. “Dit is fantastisch”, zegt hij terwijl hij glunderend naar de zuurkoolstamp kijkt. De doos is superzwaar en goed gevuld en Mathieu moet al zijn kracht gebruiken om hem naar beneden te tillen maar hij is erg in zijn nopjes. Ook de dikke winterjas die zijn buurtgenoot voor hem klaar had liggen blijkt perfect te passen. “Ik ben hier blij mee jongen”, brengt hij uit. “Het is echt geweldig dankjewel”, zegt hij bescheiden. De buurtgenoot krijgt zelf tranen in zijn ogen van het moment maar vervolgt dan: “Je hoeft niks uit te leggen, we begrijpen elkaar.”

Mathieu heeft geen auto, maar op zijn fiets komt hij overal in Tilburg (foto: Floor Foole).

Mathieu zelf vindt alle betrokkenheid fantastisch. “Ik vind het fijn dat mensen mij willen helpen. Ik kan het eigenlijk nog niet echt geloven, het is allemaal wel een beetje veel maar ik ben wel echt blij hoor dat er zoveel mensen zijn met een goed hart.” Hij glimlacht en vervolgt: “Ik heb zelf ook een goed hart, ook al heb ik van sommige dingen een beetje een puinhoop gemaakt.” Mathieu heeft veel reacties gekregen vanuit het buurthuis de Ypelaer waar hij steevast voor iedereen de deur openhoudt en alle mensen vriendelijk groet. Ook zijn kennissen van de biljartclub hebben het artikel gelezen. “Ik vind het wel mooi allemaal. Sommigen vragen zich af of ik me niet schaam voor mijn situatie omdat ik nu met foto en verhaal online sta, of dat niet voor schut is, maar dat vind ik niet. Het is gewoon zoals het is”, zegt hij.

“Het kan iedereen overkomen.”