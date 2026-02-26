Navigatie overslaan

Fietser klapt op voorruit van auto op afrit van N267 in Oudheusden

Vandaag om 17:47 • Aangepast vandaag om 18:08
De fietser belandde op de voorruit van de auto (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de afrit van de N267 in Oudheusden. De man kwam op de voorruit van de auto terecht. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier. De fietser was vanaf de Elshoutseweg de provinciale weg overgestoken en kwam daarna op de afrit terecht. Een automobilist kon de man niet meer op tijd ontwijken en een flinke klap volgde. 

De bestuurder kwam met de schrik vrij. De voorruit van de auto is helemaal kapot. Agenten hebben de automobilist thuisgebracht en zijn beschadigde auto is weggesleept. 

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
