Opluchting bij concertzaal in Tilburg na stil protest tijdens concert

Directrice Anna Bouwman van Schouwburg & Concertzaal Tilburg kijkt opgelucht terug op het protest dat zich woensdagavond voor hun deuren afspeelde. Actiegroep Tilburg4Palestine hield een stil protest vanwege de komst van het Jerusalem Quartet. “Het protest had impact, zowel op de bezoekers als op de aanwezige medewerkers.”

Voor het concert van het Jerusalem Quartet waren er 157 bezoekers. Het was dus zaak voor de schouwburg om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. “Onderdeel daarvan was het persoonlijk naar binnen en buiten begeleiden van bezoekers. De reacties daarop waren positief. Ze stelden de begeleiding op prijs, al voelden enkelen zich onveilig. De bezoekers waren blij dat het concert niet was geannuleerd en velen hadden begrip voor de emoties van de demonstranten”, vertelt Anna Bouwman aan Omroep Tilburg. De directrice is zich zeer bewust van ‘de ernstige en pijnlijke gebeurtenissen’ in Gaza en de bezette gebieden. “Dat deze emotie zich nu tegen deze musici en tegen Schouwburg & Concertzaal Tilburg richtte, daarvoor was wellicht minder begrip. We zijn opgelucht dat zich geen grote ongeregeldheden hebben voorgedaan.” Politiek geladen concert

De schouwburg heeft een duidelijke richtlijn als het gaat om politiek geladen acts. “Ons uitgangspunt is dat artiesten, makers en gezelschappen alleen worden geprogrammeerd als zij zich niet bezighouden met discriminatie, racisme, antisemitisme, islamofobie of andere vormen van ongelijkheid op basis van nationaliteit, gender, geaardheid, afkomst of religie”, stelt de directrice.