Opluchting bij concertzaal in Tilburg na stil protest tijdens concert
Directrice Anna Bouwman van Schouwburg & Concertzaal Tilburg kijkt opgelucht terug op het protest dat zich woensdagavond voor hun deuren afspeelde. Actiegroep Tilburg4Palestine hield een stil protest vanwege de komst van het Jerusalem Quartet. “Het protest had impact, zowel op de bezoekers als op de aanwezige medewerkers.”
Voor het concert van het Jerusalem Quartet waren er 157 bezoekers. Het was dus zaak voor de schouwburg om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. “Onderdeel daarvan was het persoonlijk naar binnen en buiten begeleiden van bezoekers. De reacties daarop waren positief. Ze stelden de begeleiding op prijs, al voelden enkelen zich onveilig. De bezoekers waren blij dat het concert niet was geannuleerd en velen hadden begrip voor de emoties van de demonstranten”, vertelt Anna Bouwman aan Omroep Tilburg.
De directrice is zich zeer bewust van ‘de ernstige en pijnlijke gebeurtenissen’ in Gaza en de bezette gebieden. “Dat deze emotie zich nu tegen deze musici en tegen Schouwburg & Concertzaal Tilburg richtte, daarvoor was wellicht minder begrip. We zijn opgelucht dat zich geen grote ongeregeldheden hebben voorgedaan.”
Politiek geladen concert
De schouwburg heeft een duidelijke richtlijn als het gaat om politiek geladen acts. “Ons uitgangspunt is dat artiesten, makers en gezelschappen alleen worden geprogrammeerd als zij zich niet bezighouden met discriminatie, racisme, antisemitisme, islamofobie of andere vormen van ongelijkheid op basis van nationaliteit, gender, geaardheid, afkomst of religie”, stelt de directrice.
Uit publieke verklaringen van het Jerusalem Quartet blijkt dat zij zich primair richten op hun muziek en zich onthouden van politieke uitspraken. Het concert was onlangs ook in Groningen te zien en daar had de directie korte lijntjes mee.
“Wij realiseren ons dat programmering nooit volledig objectief is en dat podiumkunsten bij verschillende onderwerpen en thema’s spanningen kunnen oproepen. Dat maakt deel uit van de maatschappelijke rol die wij vervullen.”
Extra beveiliging
Het protest kwam niet als een verrassing voor de schouwburg, dus zij hadden hun bezoekers vroegtijdig geïnformeerd. “Vooraf zijn zij via een uitgebreide mail geïnformeerd over het aangekondigde protest. We hebben extra beveiliging ingezet. De politie en de gemeente Tilburg waren op de hoogte en hielden continu de ontwikkelingen in de gaten. Extra medewerkers zijn die avond ingezet om bezoekers te begeleiden en te ondersteunen waar nodig.”
Tilburgse VVD geschokt van protestbord
Naast Palestijnse vlaggen waren ook verschillende protestborden te zien, waaronder één waarop minister van Defensie Dilan Yeşilgöz stond afgebeeld. Zo werd zij door demonstranten vergeleken met Adolf Hitler.
“Een aantal demonstranten van Tilburg4Palestine is daarin fors een grens over gegaan. Bezoekers van een culturele voorstelling moeten vrij en veilig naar een voorstelling kunnen gaan. Demonstreren mag, intimideren niet”, stelt Bas Koster van de Tilburgse VVD.
“Wij vinden de spotprent smakeloos, volstrekt ongepast en onnodig polariserend. Juist nu vindt de Tilburgse VVD het belangrijk dat we ruimte hebben voor vreedzame demonstraties én dat we respectvol met elkaar omgaan. Alleen zo houden we Tilburg veilig voor iedereen en verbinden we Tilburgers met elkaar.”