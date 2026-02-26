We waren massaal ziek na carnaval: twee keer zoveel ziekmeldingen

Het aantal mensen dat zich na carnaval heeft ziekgemeld, is in onze provincie meer dan verdubbeld. In de week na carnaval waren er in Brabant 2,1 keer méér ziekmeldingen dan de week daarvoor.

In Limburg lag het aantal ziekmeldingen volgens L1 nog hoger, namelijk 2,33 keer zoveel als een week eerder. Elk jaar is er in de dagen na carnaval een stijging te zien in het aantal mensen dat ziek is. Vooral in de zuidelijke provincies Brabant, Limburg en Zeeland.

Arbo Unie voorspelde dat het aantal ziekmeldingen dit jaar in de drie provincies zou stijgen met 37 procent. Volgens bedrijfsarts Corné Roelen van Arbo Unie en bijzonder hoogleraar bedrijfsgeneeskunde, is het logisch dat er een piek te zien is na carnaval. “Met carnaval staan grote groepen mensen dicht op elkaar, waardoor de kans op virusinfecties groter is, en daarnaast drinken mensen tijdens het feest meer alcohol dan normaal."

Of alle ziekmeldingen ook komen door carnaval, is moeilijk te zeggen. Bovendien zijn werknemers niet verplicht te zeggen wat voor klachten ze hebben. Een leidinggevende mag wel vragen wat iemand tijdelijk niet kan doen. Iemand die een zwaar feest achter de rug heeft of een kater heeft, is officieel ziek en mag zich dus ziek melden.

Vaak snel weer aan het werk

Het ziekteverzuim duurt vaak niet lang. 27 procent van de zieke werknemers zijn twee tot drie dagen thuis. Een kleinere groep, ongeveer tien procent, blijft een hele week thuis.