Emiel stak meer dan 1000 uur in het nieuwe supportershome van FC Den Bosch

Emiel van der Heijden is normaal schilder, maar het afgelopen jaar was hij de drijvende kracht achter het nieuwe supportershome van FC Den Bosch. Naast zijn werk hielp hij vrijwillig mee aan de bouw van het nieuwe onderkomen. “Dat is met duizend uur niet goed te maken.”

Woensdag was het eindelijk zo ver: het nieuwe supportershome van FC Den Bosch werd geopend door Ruud van Nistelrooij. "We hebben nu iets waar alle leeftijden jarenlang plezier van kunnen hebben", laat Emiel van der Heijden weten. Van der Heijden is schilder van beroep en is daarnaast ook supporterscoördinator bij de Bosschenaren. "Ik ben de enige binnen de club met een bouwachtergrond, daarom werd ik gevraagd om dit project te leiden."

“Op het moment dat ik klaar was met werken ging ik hierheen. Met wat extra handjes waren we elke avond tot elf uur bezig. Dat noemen ze dan clubliefde.” Vrijwillig ging daar stiekem heel wat tijd in zitten. “Dat is met duizend uur niet goed te maken.” Algemeen Directeur Tommie van Alphen gaf voor de opening al een rondleiding in het supportershome, wat in totaal minstens zeven ton heeft gekost. “Zonder hulp van sponsoren, vrijwilligers en de fans hadden we hier nooit gestaan."