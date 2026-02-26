Jongen met mes bedreigt kassamedewerker Lidl in Drunen en vlucht op step

Een kassamedewerker van de Lidl aan de Grote straat in Drunen is donderdagavond bedreigd door een overvaller met een mes. De jongen van tussen de 13 en 15 jaar ging er zonder buit vandoor op een elektrische step.

De overval vond rond kwart over zeven plaats bij de supermarkt. De politie is gelijk op zoek gegaan naar de overvaller. Er werden meerdere politieauto's en een agent op de motor ingezet.

Zoektocht naar de overvaller

Het personeel is opgevangen door agenten en de winkel is na de overval gesloten. De politie is nog op zoek naar de overvaller. Het gaat om een jongen van ongeveer 1,70 meter lang.

Hij droeg een stoffen joggingbroek en een windjack van pufferstof. De politie roept getuigen op om zich te melden.