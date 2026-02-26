Teruggekeerde Michael van Gerwen onderuit in Premier League

Michael van Gerwen heeft donderdagavond bij zijn terugkeer in de Premier League niet kunnnen overtuigen. In de kwartfinale in Belfast ging de 36-jarige darter uit Vlijmen met 6-5 onderuit tegen Gerwyn Price uit Wales.

Vorige week ontbrak Van Gerwen nog in de Premier League omdat hij zich niet lekker voelde. Even leek het erop dat hij donderdag in Noord-Ierland er niet bij zou zijn, maar dinsdag liet Van Gerwen weten toch te kunnen spelen.

Gian van Veen uit Andel nam het in de kwartfinale op tegen Josh Rock uit Noord-Ierland. Hij wist met 6-2 te winnen. In de halve finale staat hij tegen Price.