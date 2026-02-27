Navigatie overslaan

Man gewond bij overval in huis Deurne, verdachten aangehouden

Vandaag om 05:39 • Aangepast vandaag om 05:54
De politie doet onderzoek na de overval aan de Jeroen Boschstraat in Deurne (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Een man is donderdagnacht gewond geraakt bij een overval bij hem thuis aan de Jeroen Boschstraat in Deurne. De daders bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem daarmee.  

De overval vond plaats rond een uur 's nachts. De overvallers gingen er met geld en sieraden vandoor. Agenten hielden kort na de overval in de omgeving drie verdachten aan. Zij zijn vastgezet in een politiebureau.

De overval in Deurne vond rond een uur donderdagnacht plaats (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De politie kon vlak na de overval in Deurne drie verdachten aanhouden (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
