Man gewond bij overval in huis Deurne, verdachten aangehouden
Vandaag om 05:39 • Aangepast vandaag om 05:54
Een man is donderdagnacht gewond geraakt bij een overval bij hem thuis aan de Jeroen Boschstraat in Deurne. De daders bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem daarmee.
De overval vond plaats rond een uur 's nachts. De overvallers gingen er met geld en sieraden vandoor. Agenten hielden kort na de overval in de omgeving drie verdachten aan. Zij zijn vastgezet in een politiebureau.
