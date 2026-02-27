Temperatuur schiet na het weekend weer richting 20 graden

Na een klein dipje komend weekend keert het lenteachtige weer terug. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "De winter is ineens heel ver weg."

Deze vrijdagochtend is helder en zonnig begonnen, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Aan het eind van de middag bereikt de eerste regen het westen van de provincie, waarna het neerslaggebied vrijdagavond naar het oosten trekt. "Maar dit levert slechts een paar millimeter regen op, het zal niet veel voorstellen", vertelt Van Bernebeek.

"Qua temperatuur zijn er vandaag grote verschillen tussen west en oost. In het westen wordt het 12 graden, terwijl in het oosten de thermometer nog 17 graden kan aantikken."

Wisselvallig weekend

Het weekend verloopt wat wisselvallig, zeker zaterdag. Dan vallen verspreid over de dag enkele buien, afgewisseld met droge perioden waarin af en toe de zon doorbreekt. De temperatuur zal echter niet veel hoger zijn dan 12 graden. Ook zondag blijft het overwegend droog met ongeveer 12 graden.

Na het weekend draait de wind naar het zuiden. "Dan krijgen we opnieuw veel warmere lucht, met al gauw temperaturen van 15 graden en hoger, en in de loop van de week misschien wel 18 of 19 graden."

Met zulke temperaturen zou je bijna vergeten dat er vorige week nog sneeuw viel. "De zuidenwind heeft die koude lucht helemaal naar het uiterste noorden van Europa en Rusland geblazen", zegt de weerman. "Die zie ik niet zo één, twee, drie terugkomen."