Vijf auto's botsen op elkaar op A2, weg richting Eindhoven weer vrij

Op de A2 bij knooppunt De Hogt zijn vrijdagochtend vijf auto’s op elkaar gebotst. De linkerrijstrook richting Eindhoven is afgesloten geweest. Rond half twaalf was de weg weer vrij.

Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Een ambulance is aanwezig voor controle.

De file loopt snel op tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond kwart voor twaalf weer kan worden vrijgegeven. Tot die tijd adviseert Rijkswaterstaat verkeer vanuit het zuiden richting Eindhoven om gebruik te maken van de parallelbaan (N2).