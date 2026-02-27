Navigatie overslaan

Vijf auto's botsen op elkaar op A2, weg richting Eindhoven weer vrij

Vandaag om 10:42 • Aangepast vandaag om 11:37
Vijf auto's zijn op elkaar gebotst op de A2 (foto: Rijkwaterstaat Verkeersinformatie).
Vijf auto's zijn op elkaar gebotst op de A2 (foto: Rijkwaterstaat Verkeersinformatie).

Op de A2 bij knooppunt De Hogt zijn vrijdagochtend vijf auto’s op elkaar gebotst. De linkerrijstrook richting Eindhoven is afgesloten geweest. Rond half twaalf was de weg weer vrij.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Een ambulance is aanwezig voor controle.

De file loopt snel op tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond kwart voor twaalf weer kan worden vrijgegeven. Tot die tijd adviseert Rijkswaterstaat verkeer vanuit het zuiden richting Eindhoven om gebruik te maken van de parallelbaan (N2).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.